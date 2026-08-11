Los Tres suspenden La Yein Fonda 2026 por “motivos de fuerza mayor”

La información fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde el grupo explicó que la decisión responde a circunstancias ajenas a su voluntad.

Una inesperada noticia recibieron los fanáticos de Los Tres y los asistentes habituales de la Yein Fonda. La banda confirmó que este año no realizará el tradicional evento de Fiestas Patrias.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde el grupo explicó que la decisión responde a circunstancias ajenas a su voluntad.

“Lamentablemente, este año no podremos realizar nuestra querida Yein Fonda debido a motivos de fuerza mayor que nos impiden llevarla a cabo”, señaló la banda.





El mensaje de Los Tres

Junto con informar la cancelación, la banda agradeció el respaldo que han recibido durante los años en que el evento se ha realizado.

“Agradecemos sinceramente a todas las personas que esperaban con entusiasmo esta celebración y, especialmente, a quienes nos han acompañado y apoyado en años anteriores”, indicaron.

Asimismo, dejaron abierta la puerta para un eventual regreso en futuras ediciones. “Esperamos poder reencontrarnos y celebrar juntos nuevamente en una próxima oportunidad”, agregaron.

Finalmente, cerraron el mensaje con un agradecimiento a quienes esperaban asistir este año. “Muchas gracias por su comprensión”, concluye el comunicado.