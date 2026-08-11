Encuentran muertos a 2 camioneros extranjeros en Paso de Jama: El dato que da vuelco al caso

El delegado de El Loa entregó nuevos antecedentes sobre el fallecimiento de dos camioneros extranjeros, ocurrido durante los últimos días en el sector del Paso Jama, en medio de la contingencia meteorológica.

La Delegación Provincial de El Loa confirmó este martes el fallecimiento de dos camioneros extranjeros en el Paso Jama en medio del sistema frontal que azota distintas zonas del país.

Si bien inicialmente se pensó que habrían muerto en territorio nacional, durante esta jornada se indicó que habrían ocurrido en el país vecino.

El dato clave que le dio vuelco al fallecimiento de los camioneros

“Ninguno de los dos casos ocurrió en territorio chileno” , explicó el delegado de la provincia de San Pedro de Atacama, Cristian Ramírez Sepúlveda, quien además descartó que las muertes estuvieran relacionadas con la actual alerta climática.

“El paso estaba absolutamente habilitado para circular, por lo tanto, no es producto de esta emergencia”, sostuvo.

De acuerdo con información preliminar, uno de los camioneros, de nacionalidad brasileña, habría ingresado y pasado por la aduana sin que se detectara que había fallecido al interior de su vehículo, el que permanecía encendido. Su cuerpo fue encontrado dos días después al interior del camión.

En tanto, el conductor paraguayo habría presentado malestares tras pasar por la aduana, en un contexto marcado por la altura del sector, ubicado a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar. De manera provisional, también se señaló que padecería diabetes, antecedente que aún debe ser confirmado.

Ambos fallecimientos ocurrieron los días 4 y 6 de agosto en territorio argentino. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la provincia de Jujuy, donde se realizan los trámites correspondientes.





Paso Jama permanece cerrado por el sistema frontal

Este hecho se dio a conocer mientras el sector fronterizo se mantiene deshabilitado debido a las condiciones meteorológicas asociadas al sistema frontal, principalmente por la acumulación de nieve y viento blanco en la ruta chilena.

El cierre mantiene a cerca de 102 camiones varados en el sector, cuyos conductores permanecen atentos a la evolución de las condiciones climáticas y a la reanudación del tránsito internacional.