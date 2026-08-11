Ante nuevo sistema frontal: Decretan Emergencia Preventiva Climática en 5 regiones del norte del país

Esta medida pretende “tener una reacción pronta y oportuna ante las afectaciones que se puedan producir”, detalló el biministro Claudio Alvarado.

Durante la noche de este lunes, el Gobierno decretó Emergencia Preventiva Climática en cinco regiones del norte del país ante un nuevo sistema frontal.

La medida corre para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.





Decretan Emergencia Preventiva Climática

Según explicó el ministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, esta medida rige desde el lunes 10 al domingo 16 de agosto.

“Significa que estamos anticipando los trámites administrativos y de coordinación con diferentes instancias al momento de que se produzca una emergencia”, explicó el biministro.

En esa misma línea, agregó: “ Los tiempos de respuesta son importantes y es necesario tener una reacción pronta y oportuna ante las afectaciones que se puedan producir “.

“Este decreto nos permite movilizar, disponer de los recursos que sean necesarios para atender la primera fase de la emergencia”, explicó el jefe de cartera.

Por otro lado, el ministro Alvarado adelantó que “hemos establecido los canales de coordinación para que todo el proceso, si fuese necesario”.

Esto a fin de poder tomar decisiones de manera estructurada, ordenada y coordinada con la información que se disponga desde el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred).

Según adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, el sistema frontal llegará este martes al norte del país y podría dejar hasta 80 mm de aguas lluvias en sectores cordilleranos.