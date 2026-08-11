Portaba cuchillo carnicero y pistola de aire: Lo que se sabe del presunto asesino de profesora estadounidense en Vicuña

El ciudadano venezolano en situación migratoria irregular fue detenido por Carabineros horas después del crimen Anne Alexander Gray.

Impacto existe en la región de Coquimbo, particularmente en Vicuña, donde Anne Alexander Gray, ciudadana estadounidense de 47 años fue asesinada el lunes en el sector de Diaguitas.

Según se dio a conocer, la mujer regresaba a su hogar luego de dejar a su hijo en el colegio cuando se encontró con el sujeto que posteriormente le arrebató la vida.

Tras el oportuno llamado a Carabineros, personal de la Quinta Comisaría de Vicuña desplegó un operativo que permitió detener al presunto autor del crimen.

El hombre fue identificado como César Rodríguez, de 27 años, ciudadano venezolano en situación migratoria irregular, quien al momento de ser fiscalizado portaba un cuchillo tipo carnicero, una pistola de aire comprimido y diversos elementos metálicos, entre ellos fierros, indicó el Diario El Día.

El Ministerio Público instruyó que la investigación quedara a cargo de la Brigada de Homicidios de La Serena de la Policía de Investigaciones, donde tras las primeras diligencias los detectives establecieron que la víctima presentaba lesiones atribuibles a un arma cortante.





¿Quién fue Anne Alexander Gray?

La mujer estadounidense de 47 años impartía clases de inglés y también se dedicaba a la apicultura en el Valle del Elqui.

El citado medio agregó que la víctima llevaba cerca de un año viviendo en la comuna, donde rápidamente se había ganado el cariño de los vecinos. Sin ir más lejos, en el reciente temporal que afectó a la región, abrió las puertas de su vivienda para albergar a personas que habían resultado damnificados por las inundaciones.

El Colegio Edmundo Vidal Cárdenas, donde fue apoderada y también se desempeñó como profesora del programa We Learn Access, dejó un mensaje de condolencia.

“Siempre será recordada con inmenso cariño por su dedicación y apoyo hacia todas y todos sus estudiantes. Como comunidad educativa, nos unimos en oración y pensamiento para acompañar a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor”.