Subsidio a la Calefacción aumenta 25% su valor: Revisa requisitos y quiénes acceden al beneficio
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, indicó que ahora el beneficio entregará 125 mil pesos a los beneficiarios.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció un aumento extraordinario del Subsidio de Calefacción, esto debido al mayor costo que significa calefaccionar los hogares en esta zona del país, ya que se otorga a habitantes de la Región de Aysén.
La medida que fue informada por la ministra María Jesús Wulf, contempla un aporte de $25.000 por hogar, que se suma al monto habitual de $100.000 entregado a partir del 23 de marzo pasado a los beneficiarios de la región.
De esta manera, el beneficio total se eleva a $125.000 durante 2026, lo que representa un incremento del 25% respecto del monto tradicional.
Cabe señalar que este beneficio es una transferencia monetaria directa, donde son potencialmente beneficiarios quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
¿Cómo se hace la selección de hogares para el subsidio de calefacción?
La selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación y está sujeto a la disponibilidad presupuestaria, priorizando a los grupos más vulnerables:
- Participantes del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
- Familias que participen del programa Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.
- Hogares que en su composición cuenten con al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa.
- Hogares que cuenten con algún niño, niña o adolescente.
- Hogares que cuenten con al menos una persona de la tercera edad.
- Hogares que cuenten con mujeres jefas de hogar.