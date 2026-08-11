Subsidio a la Calefacción aumenta 25% su valor: Revisa requisitos y quiénes acceden al beneficio

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, indicó que ahora el beneficio entregará 125 mil pesos a los beneficiarios.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció un aumento extraordinario del Subsidio de Calefacción, esto debido al mayor costo que significa calefaccionar los hogares en esta zona del país, ya que se otorga a habitantes de la Región de Aysén.

La medida que fue informada por la ministra María Jesús Wulf, contempla un aporte de $25.000 por hogar, que se suma al monto habitual de $100.000 entregado a partir del 23 de marzo pasado a los beneficiarios de la región.

De esta manera, el beneficio total se eleva a $125.000 durante 2026 , lo que representa un incremento del 25% respecto del monto tradicional.

Cabe señalar que este beneficio es una transferencia monetaria directa, donde son potencialmente beneficiarios quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.





¿Cómo se hace la selección de hogares para el subsidio de calefacción?