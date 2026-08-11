VIDEO | Le llegó un piedrazo en la cabeza: Agreden al alcalde de Cali en su visita a zona afectada por terremoto en Colombia

El edil fue blanco de insultos y piedrazos en su visita a una de las zonas más afectadas por el sismo que sacudió al país cafetalero.

Alejandro Éder, alcalde del Cali -una de las ciudades afectadas por el terremoto 7,4 que azotó a Colombia– fue agredido este lunes 10 de agosto.

De acuerdo a información preliminar, el edil fue blanco de insultos y piedrazos mientras visitaba una de las zonas más devastadas por la catástrofe.

El hecho ocurrió cuando Éder, quien recorría las calles, fue increpado por vecinos: “Fuera” o “nadie lo quiere“, fue parte de lo que se alcanzó a oír.





Según medios como Infobae y Primera Hora, la situación escaló rápidamente y los propios damnificados comenzaron a arrojarle piedras.

Pese a que sus escoltas y personal de seguridad intentaron retirarlo, uno de los proyectiles lo golpeó en la cabeza.

Tras el incidente, la Alcaldía de Santiago de Cali decretó estado de calamidad pública y toque de queda, este último vigente en primera instancia entre la noche del lunes 10 y la mañana del martes 11.

Lo anterior, aseguraron las autoridades, tenía como objetivo “garantizar la movilidad de los equipos de respuesta y permitir que las autoridades puedan concentrarse plenamente en atender esta situación”.