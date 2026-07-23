Subsidio a la Calefacción entrega $100.000: Revisa requisitos y quiénes acceden al beneficio
Son potencialmente beneficiarios o beneficiarias quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, donde el monto asciende a $100.000.
El Subsidio a la Calefacción es una transferencia monetaria directa, destinada a atender los hogares que tengan domicilio en la Región de Aysén.
Son potencialmente beneficiarios o beneficiarias quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, donde el monto asciende a $100.000.
El pago de este bono se realiza mediante transferencia bancaria a la Cuenta RUT de las y los beneficiados. Para quienes no tengan Cuenta RUT se puede acceder al pago presencial en sucursales Banco Estado y pago rural.
¿Cómo se hace la selección de hogares para el subsidio de calefacción?
La selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación y está sujeto a la disponibilidad presupuestaria, priorizando a los grupos más vulnerables:
- Participantes del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
- Familias que participen del programa Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.
- Hogares que en su composición cuenten con al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa.
- Hogares que cuenten con algún niño, niña o adolescente.
- Hogares que cuenten con al menos una persona de la tercera edad.
- Hogares que cuenten con mujeres jefas de hogar.
Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio de Calefacción