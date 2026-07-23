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Subsidio a la Calefacción entrega $100.000: Revisa requisitos y quiénes acceden al beneficio

Son potencialmente beneficiarios o beneficiarias quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, donde el monto asciende a $100.000.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

El Subsidio a la Calefacción es una transferencia monetaria directa, destinada a atender los hogares que tengan domicilio en la Región de Aysén.

 

Son potencialmente beneficiarios o beneficiarias quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, donde el monto asciende a $100.000.

 

El pago de este bono se realiza mediante transferencia bancaria a la Cuenta RUT de las y los beneficiados. Para quienes no tengan Cuenta RUT se puede acceder al pago presencial en sucursales Banco Estado y pago rural.

 

 

¿Cómo se hace la selección de hogares para el subsidio de calefacción?

 

La selección de los hogares beneficiarios se efectúa en orden de prelación y está sujeto a la disponibilidad presupuestaria, priorizando a los grupos más vulnerables:

  •  Participantes del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
  •  Familias que participen del programa Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.
  • Hogares que en su composición cuenten con al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa.
  • Hogares que cuenten con algún niño, niña o adolescente.
  • Hogares que cuenten con al menos una persona de la tercera edad.
  • Hogares que cuenten con mujeres jefas de hogar.

 

Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio de Calefacción

 

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