Subsidio a la Calefacción entrega $100.000: Revisa requisitos y quiénes acceden al beneficio

El Subsidio a la Calefacción es una transferencia monetaria directa, destinada a atender los hogares que tengan domicilio en la Región de Aysén.

Son potencialmente beneficiarios o beneficiarias quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, donde el monto asciende a $100.000.

El pago de este bono se realiza mediante transferencia bancaria a la Cuenta RUT de las y los beneficiados. Para quienes no tengan Cuenta RUT se puede acceder al pago presencial en sucursales Banco Estado y pago rural.





¿Cómo se hace la selección de hogares para el subsidio de calefacción?