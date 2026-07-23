Tras millonario operativo: Delegación Presidencial presenta oficio para sancionar a los rescatados del Cajón del Maipo

Germán Codina llegó hasta las dependencias del Consejo de Defensa del Estado con la propósito de “determinar las acciones legales a seguir por el daño patrimonial al Estado”.

La Delegación Presidencial Metropolitana presentó un oficio este jueves ante el Consejo de Defensa del Estado para investigar las responsabilidades legales del rescate de los tres desaparecidos en el Cajón del Maipo.

De acuerdo con el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo, Felipe Armijo, el costo del operativo que sumó alrededor de diez instituciones y organizaciones, superaría los 100 millones de pesos.





Desde las dependencias del Consejo de Defensa del Estado, el delegado presidencial Germán Codina anunció al programa de Chilevisión, Contigo en Directo, su intención de sancionar a los involucrados.

“Queremos determinar las acciones legales a seguir por el daño patrimonial al Estado, producto de una acción temeraria e irresponsable”, expresó.

Actualmente existe un proyecto de ley en segundo trámite constitucional en el Senado que propone multas de hasta 10 UTM para quienes ingresen a zonas de riesgo pese a las alertas de las autoridades.

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