EEUU anuncia arancel del 12,5% a productos chilenos por no prohibir importaciones con mano de obra forzosa

En total, son 60 los principales socios comerciales del país norteamericano que se verán afectados por esta nueva medida.

El gobierno de Estados Unidos (EE.UU) anunció que impondrá aranceles del 12,5% a Chile, debido al “fracaso de prohibir las importaciones producidas con mano de obra forzosa”.

En total, son 60 los principales socios comerciales del país norteamericano que se verán afectados por esta nueva medida.

Mediante un comunicado, el representante comercial de EE.UU, Jamieson Greer, mencionó que “Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente. Ya es hora de que nuestros socios hagan lo mismo “.





Por su parte, la subsecretaria Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, sostuvo que “el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de investigación”.

“Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia”, justificó.

Gobierno de EEUU confirma arancel del 12,5% a Chile

A Argentina, Bangladés, Cambodia, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, además del Reino Unido, se les aplicará un arancel del 10%.

Mientras que un 10% o 12,5% será aplicado sobre ciertos productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, siempre que aquellos bienes no estén exentos de arancel.

Finalmente, el resto de los países, incluido Chile, se verán sometidos al 12,5%