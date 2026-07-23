Tras sistema frontal: Preveen congestión de hasta 5 horas para llegar a Farellones por turistas que van a la nieve

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, hace un llamado a las autoridades a “revertir” la autorización de que solo buses de 10 metros pueden subir este fin de semana.

Luego de días con un sistema frontal activo en la región Metropolitana, Farellones se cubrió de nieve dejando una postal que ningún turista se quiere perder. Y es que todos los centros de entretención invernal están funcionando.

Sin embargo, esto ha llevado a congestionar el camino de ingreso. En este sentido, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, anunció que la llegada a los centros de esquí podrían tardar hasta 5 horas este viernes, debido a la cantidad de gente que está visitando el lugar.

“La seremi de Transportes autorizó buses de 10 metros y por el radio de los giros de estas máquinas, no alcanzan a dar vuelta y están generando ya tacos”, explicó el edil, añadiendo que el fin de semana “puede colapsar la ruta por la alta afluencia de público que va a querer subir”, por lo que pide a las autoridades “revertir la medida”.