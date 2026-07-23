Enel anuncia cortes de luz en 12 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 12 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 24 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Conchalí, Independencia, Santiago, Cerrillos, La Florida, San Ramón, La Cisterna, San Miguel, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este viernes 24 de julio

Colina: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

San Ramón: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.