Lluvias en el norte: Cuándo parten las precipitaciones y las zonas donde caerían hasta 80 mm

El meteorólogo Eduardo Sáez detalló el nuevo sistema frontal que golpeará al norte: dejará hasta 80 mm de lluvia entre martes y miércoles, afectando con fuerza a zonas de Atacama y Coquimbo.

Un nuevo evento meteorológico afectará al norte del país esta semana debido a una vaguada en altura activada por una corriente en chorro , según explicó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez.

El sistema frontal provocará precipitaciones entre este martes y el miércoles, con sectores cordilleranos que podrían superar los 80 milímetros.

La mayor preocupación radica en que las lluvias golpearán a zonas precordilleranas que ya sufrieron graves afectaciones durante el temporal anterior.

Región de Arica y Parinacota

La región de Arica Parinacota comenzará a recibir precipitaciones de manera paulatina a partir de la tarde del martes . La mayor concentración de agua caída para este tramo del país se registrará durante la jornada del miércoles.

Para los sectores más altos de la cordillera se proyecta que los montos podrían alcanzar hasta 80 milímetros, lo que llevó a la Dirección Meteorológica de Chile a emitir una alerta por precipitaciones fuertes e isoterma cero alta.

Región de Antofagasta

En la Región de Antofagasta las precipitaciones comenzarán a llegar durante la tarde del martes en diversos sectores, mientras que para la jornada del miércoles se espera la mayor concentración de lluvia acumulada.

En el borde costero de Taltal los valores estarán por debajo de 10 mm, mientras en Calama y San Pedro variarán entre 14 y 25 mm.

Hacia el sector de Catarpe, informó el profesional, los montos acumulados podrían superar fácilmente los 25 a 30 milímetros de agua.

Región de Atacama

Para la Región de Atacama el ingreso de las lluvias está previsto para la tarde del martes , las cuales se extenderán hasta el miércoles.

En sectores urbanos como Vallenar podrían superar los 12 mm, mientras que en precordilleranos como Alto del Carmen los montos podrían sobrepasar los 44 milímetros.

En cambio, los puntos más elevados de la cordillera regional registrarán la mayor abundancia con valores de hasta 80 milímetros.

Región de Coquimbo

En la Región de Coquimbo el evento meteorológico concentrará sus mayores precipitaciones entre martes y miércoles : para La Serena se prevén montos acumulados de lluvia situados entre los 10 y 15 milímetros.

Hacia el interior, en el sector de Vicuña, las precipitaciones estimadas por este sistema rondarán entre los 16 y 20 milímetros.

En tanto, más al sur en Combarbalá, los registros acumulados serán más moderados, fluctuando entre 7 y 12 milímetros.