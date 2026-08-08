Emiten ALERTA por precipitaciones fuertes e isoterma cero alta en la región de Atacama

Según la Dirección Meteorológica, la isoterma cero se ubicará entre los 3 mil y 4 mil metros de altura.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para la próxima semana por precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de una isoterma cero alta, en la región de Atacama.

De acuerdo con el organismo, las lluvias se registrarán desde la mañana del próximo martes 11 de agosto hasta la noche del miércoles 12.

En específico, los sectores que se verán afectados por el fenómeno son la cordillera de la costa, valles, pampa, precordillera y cordillera.

Según la DMC, la isoterma cero se ubicará entre los 3 mil y 4 mil metros de altura.

Respecto de los montos de agua caída, se esperan entre 10 y 20 milímetros en la cordillera de la costa, los sectores de valles y la pampa, mientras que en la precordillera se estiman entre 30 y 40 mm.

En la cordillera, en tanto, la DMC informó que la acumulación de nieve podría variar entre 30 y 50 centímetros.