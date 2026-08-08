“Esta misma semana la saco”: Detienen a uruguayo que intentó sobornar a Carabineros con $60 mil en control vehicular

Durante una fiscalización en el Aeropuerto de Santiago, funcionarios policiales constataron que el hombre no portaba la documentación necesaria para circular en su vehículo.

Carabineros detuvo a un ciudadano uruguayo por el delito de cohecho, luego de que ofreciera 60 mil pesos a funcionarios policiales durante un control de fiscalización en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

El hombre no portaba la documentación necesaria para circular en su vehículo, por lo que intentó sobornar a los efectivos. El hecho quedó registro en un video, donde se escucha claramente el diálogo entre ellos.

“Esta misma semana la saco. Lo veo hoy mismo”, aseguró el conductor. Ante esto, obtuvo la siguiente explicación: “Si tiene el documento vencido, debe ser retirado de circulación”.





Posteriormente, el ciudadano uruguayo ofreció dinero en efectivo a los funcionarios de Carabineros, quienes rechazaron de inmediato el soborno y le informaron que sería detenido.

“No está permitido acá en Chile, corresponde a la detención por cohecho. Desde este momento usted se encuentra detenido por el delito de cohecho a funcionario público“, le comunicaron.

Finalmente, el hombre quedó en libertad, debido a que no contaba con antecedentes penales.