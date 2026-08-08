Rachas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA por vientos en dos regiones del país
Este fenómeno climático está presente desde la tarde del viernes 7 de agosto y se extenderá hasta la noche del lunes 10.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una serie de alertas, donde una de ellas es por viento moderado a fuerte en cordillera en dos regiones del norte del país.
Estas son Antofagasta y Atacama, donde este fenómeno climático está presente desde la tarde del viernes 7 de agosto y se extenderá hasta la noche del lunes 10.
DMC emite alerta por vientos
- Condición sinóptica: Corriente en chorro
- Zonas que afecta: Antofagasta (cordillera) y Atacama (cordillera)
- Intensidad del viento en km/h
Mapa de la zona afectada por vientos