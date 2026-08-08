Rachas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA por vientos en dos regiones del país

Este fenómeno climático está presente desde la tarde del viernes 7 de agosto y se extenderá hasta la noche del lunes 10.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una serie de alertas, donde una de ellas es por viento moderado a fuerte en cordillera en dos regiones del norte del país.

Estas son Antofagasta y Atacama, donde este fenómeno climático está presente desde la tarde del viernes 7 de agosto y se extenderá hasta la noche del lunes 10.





DMC emite alerta por vientos

Condición sinóptica: Corriente en chorro

Corriente en chorro Zonas que afecta: Antofagasta (cordillera) y Atacama (cordillera)

Antofagasta (cordillera) y Atacama (cordillera) Intensidad del viento en km/h

Mapa de la zona afectada por vientos