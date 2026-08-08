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Rachas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA por vientos en dos regiones del país

Este fenómeno climático está presente desde la tarde del viernes 7 de agosto y se extenderá hasta la noche del lunes 10.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una serie de alertas, donde una de ellas es por viento moderado a fuerte en cordillera en dos regiones del norte del país.

Estas son Antofagasta y Atacama, donde este fenómeno climático está presente desde la tarde del viernes 7 de agosto y se extenderá hasta la noche del lunes 10.

DMC emite alerta por vientos

  • Condición sinóptica: Corriente en chorro
  • Zonas que afecta: Antofagasta (cordillera) y Atacama (cordillera)
  • Intensidad del viento en km/h

Mapa de la zona afectada por vientos

 

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