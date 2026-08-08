Anuncian lluvias en zona norte: Revisa las regiones que esperan precipitaciones durante la próxima semana

El experto Andrés Moncada adelantó un evento de lluvias inusuales en varias regiones del norte del país.

La próxima semana podría traer importantes e inesperadas precipitaciones en buena parte de la zona norte del país.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, aseguró que este evento es muy inusual y que habrá que “ponerle atención”.

La razón es el ingreso de una baja segregada “arrastrando aire cargado de humedad desde la costa peruana hacia el extremo norte del país”.

Como parte del fenómeno de ‘El Niño’, el país vecino está experimentando “anomalías de temperatura muy elevadas”, lo que favorecerá las condiciones para lluvias “intensas”.

En qué regiones del norte del país lloverá

Según el experto, las precipitaciones ocurrirán en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, y la mayor intensidad se registrará en sectores cordilleranos, entre el martes 11 y el miércoles 12 de agosto.

“Podríamos tener acumulados de hasta 80 mm, por ejemplo, en el sector de Pisco Elqui, en los valles de la región de Atacama, hasta 40 milímetros en Copiapó y Vallenar”, puntualizó.





También se podría registrar chubascos de entre 1 y 5 milímetros en localidades como Chañaral, Antofagasta, Tocopilla y Taltal. O hasta 30 mm en el total del evento en Calama y San Pedro de Atacama.

Se trata de “zonas donde habitualmente no llueve prácticamente nada”, asegura el experto, lo que eleva la preocupación por posibles consecuencias.