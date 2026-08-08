Seguidilla de sismos se registra en el norte del país

La región donde más temblores se han percibido es en Antofagasta, donde tres han sido sobre magnitud 4.

Una seguidilla de sismos se han producido durante las últimas horas en el norte del país, donde los más frecuentes han ocurrido en la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional, desde las 02:00 horas de la madrugada de este sábado se han producido tres fuertes sismos, donde todos han sido sobre magnitud 4.

Además, otros importantes temblores se han registrado también en Tarapacá y Coquimbo.





Sismos en el norte del país este sábado 8 de agosto

Región de Antofagasta

Magnitud 4.2 a 74 km al suroeste de Socaire a las 02:06 horas

a 74 km al suroeste de Socaire a las 02:06 horas Magnitud 4.3 a 72 km al suroeste de Socaire a las 08:44 horas

a 72 km al suroeste de Socaire a las 08:44 horas Magnitud 4.0 a 85 km al noroeste de San Pedro de Atacama a las 10:20 horas

Región de Tarapacá

Magnitud 4.0 a 52 km al noroeste de Camiña a las 11:15 horas

a 52 km al noroeste de Camiña a las 11:15 horas Magnitud 4.1 a 39 km al suroeste de Mina Collahuasi a las 12:34 horas.

Región de Coquimbo