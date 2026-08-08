Seguidilla de sismos se registra en el norte del país
La región donde más temblores se han percibido es en Antofagasta, donde tres han sido sobre magnitud 4.
Una seguidilla de sismos se han producido durante las últimas horas en el norte del país, donde los más frecuentes han ocurrido en la región de Antofagasta.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional, desde las 02:00 horas de la madrugada de este sábado se han producido tres fuertes sismos, donde todos han sido sobre magnitud 4.
Además, otros importantes temblores se han registrado también en Tarapacá y Coquimbo.
Sismos en el norte del país este sábado 8 de agosto
Región de Antofagasta
- Magnitud 4.2 a 74 km al suroeste de Socaire a las 02:06 horas
- Magnitud 4.3 a 72 km al suroeste de Socaire a las 08:44 horas
- Magnitud 4.0 a 85 km al noroeste de San Pedro de Atacama a las 10:20 horas
Región de Tarapacá
- Magnitud 4.0 a 52 km al noroeste de Camiña a las 11:15 horas
- Magnitud 4.1 a 39 km al suroeste de Mina Collahuasi a las 12:34 horas.
Región de Coquimbo
- Magnitud 4.0 a 36 km al norte de Vicuña a las 11:36 horas.