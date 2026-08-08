Otra vez: Prisión preventiva para el “Guatón Ladrón” tras ser detenido robando en Peñaflor

El antisocial ya es ampliamente reconocido por las policías debido a su particular forma de robar y sus reiteradas apariciones en ilícitos en los últimos años.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó el arresto del “Guatón Ladrón“, tras participar de un robo en la comuna de Peñaflor, en la región Metropolitana.

El antisocial ya es ampliamente reconocido por las policías debido a particular forma de robar y sus reiteradas apariciones en ilícitos en los últimos años.

De acuerdo al subprefecto Mauricio Bustos, en esta oportunidad fueron uniformados de la Bicrim quienes avistaron al sujeto apenas unos minutos después de haber cometido el robo de un teléfono contra una joven.

“Los detectives lo identifican, dan una vuelta y escuchan gritos. Se bajan, lo controlan y recuperan un celular que le había robado a una menor que estaba sola en el vehículo esperando a sus padres”, detalló el funcionario.

El delincuente, de nacionalidad peruana, fue detenido y trasladado a una unidad policial por el delito flagrante de robo. Un segundo sujeto, quien habría estado esperando al “Guatón Ladrón”, también fue arrestado.

Al interior de un vehículo se halló la especie sustraída, así como 300 mil pesos en efectivo.

El Juzgado de Garantía de Talagante decretó prisión preventiva a la espera del desarrollo de la investigación.





Así roba: Cuál es el modus operandi del “Guatón Ladrón”

De acuerdo a Bustos, al tratarse de un delincuente conocido, su forma de cometer ilícitos es distinta a otras.

“La modalidad de estos delincuentes de gran envergadura (es que) generalmente ellos buscan el escenario propicio para establecer sus fechorías”, explicó.

En el caso del Guatón Ladrón, ejemplificó, el antisocial “busca donde no haya cámaras de televisión, poca gente que los pueda identificar. Recordemos que esta persona es identificable por varios reportajes“.