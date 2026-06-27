Hombre fue descubierto con 2 kilos de cocaína en una bolsa transparente en Peñaflor
Tras la acción de Carabineros, otros seis sujetos fueron detenidos, todos chilenos y con antecedentes policiales.
La tarde de este viernes, personal de Carabineros de Peñaflor detuvo a siete personas en plena transacción de más de dos kilogramos de cocaína.
Durante un patrullaje preventivo, Carabineros detectó un vehículo con el motor en marcha y sin su conductor. Tras verificar que el automóvil no mantenía encargo por robo, los funcionarios se aproximaron al inmueble frente al que estaba estacionado.
En ese momento, un sujeto salió de la vivienda portando una bolsa de nylon transparente con varios envoltorios que, a simple vista, correspondían a droga. Al advertir la presencia policial, intentó reingresar al domicilio, pero fue interceptado por los uniformados.
Posteriormente, Carabineros ingresó al inmueble, donde encontró a otros seis sujetos junto a dinero en efectivo y dos paquetes tipo “ladrillo” de clorhidrato de cocaína, por lo que todos los presentes fueron detenidos.
En total, se incautaron dos kilos de clorhidrato de cocaína, además de 200 gramos de la misma droga distribuidos en cinco bolsas pequeñas. Asimismo, se decomisaron 13 teléfonos celulares y $8.858.450 en efectivo.
Los siete detenidos fueron identificados como ciudadanos chilenos de entre 27 y 36 años, todos con antecedentes policiales.