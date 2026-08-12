12/ 08/ 2026 22:51

La caída de la “seremi de los quesitos”: El polémico historial que terminó con su salida

La salida de autoridades regionales sigue marcando la agenda del gobierno. Este miércoles se confirmó la desvinculación de la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, quien enfrentó cuestionamientos por una fiscalización a una productora de quesos, mientras que en Arica y Parinacota continúa la polémica por presuntas presiones de una seremi para favorecer la contratación de militantes republicanos. Con este nuevo caso, ya son 33 los secretarios regionales ministeriales que han abandonado sus cargos.