Programas Programación Señal en vivo
/

El desierto de Atacama se cubrió de blanco: Así luce pueblo altiplánico tras intensa nevazón

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Una impresionante imagen dejó la nieve caída en la cordillera de la región de Antofagasta. El pueblo altiplánico de Machuca, ubicado a más de 4.000 metros de altura al noreste de San Pedro de Atacama, amaneció completamente cubierto de blanco, ofreciendo una inusual postal con flamencos, llamas y otros animales en medio del paisaje nevado. Debido a las condiciones de los caminos, el acceso al sector continúa restringido.

Seguir en Seguir en

Recomendados