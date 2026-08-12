12/ 08/ 2026 22:14

El desierto de Atacama se cubrió de blanco: Así luce pueblo altiplánico tras intensa nevazón

Una impresionante imagen dejó la nieve caída en la cordillera de la región de Antofagasta. El pueblo altiplánico de Machuca, ubicado a más de 4.000 metros de altura al noreste de San Pedro de Atacama, amaneció completamente cubierto de blanco, ofreciendo una inusual postal con flamencos, llamas y otros animales en medio del paisaje nevado. Debido a las condiciones de los caminos, el acceso al sector continúa restringido.