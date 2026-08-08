Cambio de hora en Chile: Cuándo se ajustan los relojes al horario de verano

La modificación pondrá fin al cambio de hora vigente desde abril de este año y se mantendrá vigente hasta abril de 2027.

Queda menos de un mes para que el cambio de hora, momento que ocurra el regreso del horario de verano.

La modificación traerá consigo tardes más largas en el país.

Los cambios de hora de los últimos años, concretamente entre 2022 y abril de este año, estuvieron sujetos al decreto 244 firmado por el entonces presidente Gabriel Boric.

Debido al término de su vigencia, el presidente José Antonio Kast publicó el decreto n°98. Entonces, ¿cómo funcionará el cambio de hora y cuándo es? Revísalo a continuación.

¿Cuándo es el próximo cambio de hora?

El horario de verano (UTC-3) iniciará la medianoche del día sábado 5 de septiembre.

Eso quiere decir que, cuando el reloj pase de las 23:59, deberá adelantarse 60 minutos, pasando a la 01:00 del domingo 6 de septiembre.

Dicha medida pondrá fin al cambio de hora vigente desde abril de este año y se mantendrá vigente hasta abril de 2027.





Cambio de hora: ¿Aplica para todo Chile?

El decreto establece que la región de Magallanes y la Antártica Chilena mantenga el huso horario de verano todo el año, por lo que los relojes no sufrirán variaciones.

En el caso de Rapa Nui e islas Salas y Gómez, sí se llevará a cabo la modificación pero con una particularidad: debido a su diferencia horaria, el cambio no será a las 00:00, sino a las 22:00 horas. Por lo tanto, cuando el reloj pase de las 21:59, los relojes deberán adelantarse hasta las 23:00 horas.