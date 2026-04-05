Cambio de hora: Cómo revisar si mis relojes se ajustaron automáticamente

Actualmente la gran mayoría de los sistemas electrónicos cambian automáticamente la hora, sin embargo, si tienes dudas de qué hora es, aquí te enseñamos cómo averiguarlo.

Desde este domingo comenzó a regir el horario de invierno en gran parte del país. Así, cuando los relojes marcaron las 00:00 horas del 5 de abril, estos se retrasaron automáticamente a las 23:00 horas del sábado 4.

Sin embargo, para quienes no estuvieron despiertos al momento en que se realizó el ajuste oficial, existen formas sencillas de comprobar si el cambio se efectuó correctamente en sus dispositivos.





Cómo revisar si se cambió la hora

La forma más rápida y eficiente de averiguar si tus dispositivos retrocedieron una hora es visitar el sitio web Hora Oficial.

Allí aparecerá una página de la Armada de Chile que muestra en tiempo real la hora en Chile Continental e Insular.

Si el dispositivo no realizó el cambio de manera automática o presenta algún tipo de problema, lo más recomendable es ajustar la hora manualmente desde la configuración del equipo móvil siguiendo estos pasos:

Abrir el menú de configuraciones del dispositivo

del dispositivo Ir a la sección “Fecha y hora”

Cambiar la zona horaria a: UTC-4 en Chile Continental



Cabe recordar que la hora se mantiene sin cambios en las regiones de Aysén, Magallanes y de la Antártica Chilena.