“Dejen de utilizarme”: Cariola emplazó a Cruz-Coke en medio de tenso debate por secreto bancario

La senadora del PC apuntó contra el parlamentario y presidente de Evópoli por vincularla con una supuesta oposición al proyecto legislativo. “Me violenta que me utilicen para poder justificar su posición”, sostuvo.

La senadora Karol Cariola (PC) emplazó este martes a sus pares a dejar de utilizar su caso judicial para fundamentar posiciones en el debate sobre el levantamiento del secreto bancario.

La intervención de la parlamentaria se produjo durante la sesión previa a la votación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, que finalmente terminó rechazado tras un nuevo empate.

Acogiéndose al artículo 114 del reglamento del Senado, Cariola afirmó que en los pocos meses que lleva en la Cámara Alta ha debido salir en reiteradas ocasiones a desmentir declaraciones de otros legisladores.





En ese contexto, recordó que la semana pasada Rodolfo Carter le ofreció disculpas públicas por entregar información errónea sobre su persona y cuestionó que ahora el senador Luciano Cruz-Coke volviera a vincularla con una supuesta oposición al levantamiento de su secreto bancario.

“Quiero volver a repetir frente a todo Chile que esto es absolutamente falso” , afirmó la legisladora, refiriéndose a declaraciones en las que se aseguró que su defensa habría presentado recursos para impedir el acceso a sus antecedentes bancarios.

Según sostuvo, algunos parlamentarios estarían utilizando información incorrecta para justificar una postura política “legítima”, pero que debería ser defendida con argumentos propios y no mediante alusiones a su situación personal.

Karol Cariola apuntó contra senador Cruz-Coke en votación

Cariola enfatizó que ella misma autorizó voluntariamente el acceso a sus cuentas bancarias en el marco de la investigación relacionada con el denominado caso Chinamart.

“Yo levanté mi secreto bancario de manera voluntaria, y emplazo a todos los senadores de esta sala a que también lo hagan”, señaló. Asimismo, recordó que ha respaldado todas las iniciativas legislativas destinadas a fortalecer las herramientas para perseguir el crimen organizado y adelantó que volverá a votar a favor de la medida.





La senadora también hizo un llamado a mantener un trato respetuoso entre parlamentarios. “Por favor, colegas, les pido que el estándar de fair play, de respeto, de consideración sea el mismo para todos, y que dejen de utilizarme a mí porque me violenta que me utilicen para poder justificar su posición”, manifestó ante la Sala.

Por su parte, Cruz-Coke declinó responder de inmediato a las críticas y anunció que abordará el tema durante la jornada de este miércoles.