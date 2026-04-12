12/ 04/ 2026 21:57

Caso Chinamart: Karol Cariola niega acusaciones y descarta tráfico de influencias

La senadora Karol Cariola negó las acusaciones en su contra por el caso Chinamart y afirmó en su declaración a la PDI que “no hay pruebas” que acrediten un tráfico de influencias. En la misma línea, afirmó haber actuado con transparencia y solo realizar gestiones por vías formales. Cabe precisar que la investigación se origina a raíz sobre su vínculo con un empresario chino y el borrado de datos de su celular, mientras la la indagatoria sigue en curso.