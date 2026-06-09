Subsidio entrega hasta $20 millones para ampliar o mejorar tu casa: Revisa los requisitos para acceder

El Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda busca hacer más accesibles las condiciones de habitabilidad y seguridad de las familias, además de reducir el hacinamiento mediante proyectos de ampliación. Conoce todos los detalles del beneficio acá.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entrega el Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda, beneficio destinado a mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de los hogares, además de combatir el hacinamiento mediante proyectos de ampliación.

El subsidio permite financiar distintas obras, entre ellas ampliaciones, mejoramientos estructurales, reparación de instalaciones, mantención de viviendas, adecuaciones para personas con discapacidad, entre otras alternativas.

¿Quiénes pueden postular al subsidio para ampliar la casa?

Para acceder al beneficio, las personas deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Minvu:

Tener 18 años o más.

Ser propietario o propietaria de la vivienda y que esta sea su única propiedad habitacional.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de extranjeros, tener residencia definitiva acreditada.

Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), si la postulación es individual.

Si la postulación es grupal, al menos el 60% de los integrantes debe pertenecer al 60% más vulnerable del RSH.

Tener el ahorro mínimo exigido según el tipo de proyecto.

Trabajar con una Entidad Patrocinante autorizada por el Minvu.

Contar con una empresa constructora o contratista inscrito en el registro del ministerio.

Disponer del permiso de edificación cuando el proyecto lo requiera.

Además, la vivienda debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

Ser una vivienda social con un valor máximo de 950 UF (alrededor de $38,7 millones).

Haber sido construida o adquirida con un subsidio habitacional del Minvu.

Haber sido construida por el Serviu.

Monto del subsidio para ampliar tu vivienda

Los montos dependen del tipo de proyecto que se quiera ejecutar. Las adecuaciones para viviendas pueden recibir hasta 300 UF, equivalentes a más de $12 millones.

En el caso de las ampliaciones, el beneficio puede alcanzar las 504 UF (más de $20,5 millones) para viviendas de hasta 40 metros cuadrados.

Por su parte, los proyectos de mejoramiento estructural pueden obtener hasta 100 UF; los destinados a instalaciones, 90 UF; los de envolvente térmica, 80 UF; y los de mantención, hasta 55 UF.





¿Cómo postular al subsidio del Minvu?

El proceso comienza con la apertura de una cuenta de ahorro y el depósito del monto mínimo exigido para el subsidio correspondiente.

Luego, los interesados deben elegir una Entidad Patrocinante, que será la encargada de realizar el diagnóstico de la vivienda y elaborar el proyecto.

Posteriormente, la entidad prepara los antecedentes, selecciona a la empresa constructora y presenta la postulación ante el Minvu.

Una vez ingresada la solicitud, el Serviu revisa el proyecto y determina si cumple los requisitos técnicos. Finalmente, el Ministerio asigna los subsidios a las iniciativas seleccionadas para dar inicio a las obras.

Cabe destacar que, una vez adjudicado, el beneficio cuenta con un plazo de 18 meses para ser utilizado.