Sin postulación: Tres beneficios económicos para cesantes durante junio

Quienes se encuentren sin trabajo pueden acceder a subsidios, seguros y fondos a través de la Administradora de Fondos de Cesantía. Revisa aquí los requisitos y cómo solicitarlos.

Las personas que se encuentran cesantes pueden acceder a diversos apoyos económicos otorgados por el Estado, que se encuentran disponibles durante todo el mes de junio.

Estos beneficios contemplan subsidios, seguros y fondos que entregan aportes monetarios directos a quienes no tienen trabajo.

Estos no requieren postulación y se pueden gestionar a través de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).





Entre las ayudas disponibles destacan el Fondo de Cesantía Solidario, el Seguro de Cesantía y el Subsidio de Cesantía .

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía beneficia afiliados de la Administración de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Para recibir este beneficio debes cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.

Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía permite a trabajadores cesantes acceder a una ayuda mensual, por un máximo de 360 días, cumpliedo estos requisitos:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022. Para contratos firmados después de esa fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC.

Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Solidario consiste en un fondo común, propiedad de todos los afiliados de AFC Chile.

Otorga beneficios económicos a trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que no cuentan con recursos suficientes en su cuenta individual, al momento de perder su trabajo por las siguientes causales:

Estar cesante al momento de la postulación.

No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.

Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Cómo cobrar los beneficios para cesantes

Las gestiones y el cobro de los beneficios disponibles para cesantes pueden realizarse de forma presencial en las oficinas de la Administradora de Fondos de Cesantía.

También está la posibilidad de hacerlo de manera online, ingresando sucursal virtual de AFC con el RUT y ClaveÚnica del beneficiario.