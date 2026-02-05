 Seguro de Cesantía: Paso a paso para retirar tu dinero y el monto que puedes recibir - Chilevisión
05/02/2026 12:21

Seguro de Cesantía: Paso a paso para retirar tu dinero y el monto que puedes recibir

Los fondos acumulados en el Seguro de Cesantía representan uno de los principales apoyos económicos para las personas que se quedan sin empleo y no cuentan con ingresos.

Publicado por CHV Noticias

Los afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) tienen la posibilidad de acceder al Seguro de Cesantía, un beneficio que entrega apoyo económico en caso de quedar sin empleo.

Cada trabajador posee una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), donde se deposita el 3% de su sueldo imponible, permitiendo realizar retiros mensuales de esos fondos cuando se pierde el trabajo.

Así es el trámite para personas cesantes

Si estás sin trabajo, el pago del Seguro de Cesantía se realiza en cuotas mensuales, con cargo a tu Cuenta Individual de Cesantía o al Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda. Para iniciar el cobro:
    • Ingresa a la Sucursal Virtual de la AFC: Identifícate con tu RUT y Clave Única o Clave AFC.
    • Inicia el trámite de cobro: Solicita el cobro de tu seguro y adjunta los documentos que acreditan el fin de la relación laboral (como el finiquito).

¿Qué necesito para cobrar el Seguro de Cesantía?

Los requisitos para cobrar el Seguro de Cesantía son los siguientes:

    • Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.
    • Para contrato indefinido o de trabajador de casa particula deberás presentar al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.
    • Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado deberás presentar 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.
    • Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

¿Cuánto dinero recibiré del Seguro de Cesantía?

Vale mencionar que el monto entregado cada mes que siga en cesantía será diferente y estará sujeto a los fondos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

    • En el primer mes desde la solicitud, se paga el 70% del monto ahorrado en la CIC.
    • En el segundo mes, el 60%.
    • Tercer mes, el 45%.
    • Cuarto mes, el 40%.
    • Quinto mes, el 35%.
    • Sexto mes y más, el 30%.
