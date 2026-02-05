 Familia de Marta Larraechea habla por primera vez tras ser internada: Actualizaron su estado de salud - Chilevisión
05/02/2026 13:12

Familia de Marta Larraechea habla por primera vez tras ser internada: Actualizaron su estado de salud

Los hijos de la esposa del expresidente Eduardo Frei entregaron una actualización sobre el estado de su madre, quien permanece internada en la Clínica Alemana producto de un shock anafiláctico severo a raíz de una picadura de abeja.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La famillia de Marta Larraechea entregó una actualización de su estado de salud este jueves, luego de que sufriera un shock anafiláctico severo mientras estaba en su casa en Santo Domingo, región de Valparaíso. 

Verónica, Cecilia, Magdalena y Catalina Frei Larraechea entregaron novedades de su madre, quien se encuentra internada en la Clínica Alemana de Santiago, a través de un comunicado.

La ex primera dama fue ingresada a urgencia en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la tarde del martes luego de sufrir complicaciones tras la picadura de una abeja. 

Actualizan estado de salud de Marta Larraechea

Según informó la familia, debido a los cuidados que requería queridos se coordinó con el SAMU su traslado a la Clínica Alemana y fue ingresada al recinto capitalino aproximadamente a la medianoche.

Hasta el momento se mantiene en observación a la espera de su evolución clínica y  “actualmente se encuentra estable dentro de su gravedad”.

Los hijos de Marta Larraechea expresaron su “profundo agradecimiento a todo el personal que trató a nuestra mamá durante las últimas horas. A los médicos, funcionarios, técnicos y equipos de salud del Cesfam de Santo Domingo, Samu y Hospital de San Antonio quienes entregaron todo su profesionalismo durante las primeras horas críticas”.

Asimismo manifestaron gratitud con todos quienes se ha contactado para enviarles  muestras de afecto, cariño y preocupación.

