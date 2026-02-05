 “Adivina quién…”: Fans de Skar Labra le llenan el Instagram a Jorge Aldoney tras Fiebre de Baile - Chilevisión
05/02/2026 14:22

“Adivina quién…”: Fans de Skar Labra le llenan el Instagram a Jorge Aldoney tras Fiebre de Baile

Los comentarios de las "merenguitas" generaron discusión con los seguidores del modelo, puesto a que él ya está en pareja con otra persona.

Publicado por Josefina Vera

Desde que se confirmó la victoria de Skarleth Labra en Fiebre de Baile, sus fanáticos, conocidos como "merenguitos" y "merenguitas" no han dejado de celebrar en internet.

Sin embargo, algunos de ellos lo han llevado más allá y se hicieron presentes en las redes sociales de su ex pareja, Jorge Aldoney, para darle a conocer su victoria.

Los mensajes de las "merenguitas" a Jorge Aldoney

Hasta el Instagram del modelo han llegado algunas personas a comentar sus fotografías y videos, en donde sale incluso con su nueva pareja.

"Ganó Skar", "Adivina quién ganó FDB, broma, saludos" y "Skarleth Labra, ganadora de Fiebre de Baile" son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Esto generó conflicto con los seguidores de Aldoney, quienes no estuvieron de acuerdo con los comentarios e hicieron hincapié en su novia actual.

No obstante, hasta el término de esta nota, Jorge no se ha pronunciado al respecto. 

Revisa aquí algunos de los comentarios:

