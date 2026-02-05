 Cony Capelli reaccionó al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Desató ola de comentarios - Chilevisión
En pleno verano: Autoridades prohíben el baño de mar en playas de Concón y Algarrobo por fragata portuguesa ¿Qué es un shock anafiláctico? El problema médico que tiene internada a la exprimera dama Marta Larraechea Pdte. Boric cancela gira en el extremo sur y adelanta regreso 24 horas antes de lo previsto Camila Vallejo defiende candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: "Nos debiese llenar de orgullo" Contraloría detectó esperas de hasta 17 horas en Hospital San José: Dirección advierte "sobrecarga"
05/02/2026 10:20

Cony Capelli reaccionó al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Desató ola de comentarios

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano felicitó a la influencer tras obtener el primer lugar del programa.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Cony Capelli reaccionó al triunfo de Skarleth Labra en Fiebre de Baile, luego de la infartante final en Movistar Arena.

Con un 43% de los votos del público, Labra obtuvo el primer lugar en una instancia decisiva en la que se enfrentó a Gabriel Urzúa, Princesa Alba, Cata Days, Faloon Larraguibel y Camila Andrade.

La reacción de Cony Capelli al triunfo de Skarleth Labra

A través de Instagram, Capelli publicó una historia con una fotografía en la que aparece Skar sosteniendo el trofeo con sus manos. Además, agregó como texto: "hermosa! Felicidades".

En la misma publicación, también comentó "felicidades, amor", desatando una ola de reacciones de usuarios.

Recordemos que Capelli impactó a la audiencia tras informar su renuncia al programa a sólo dos días para la gran final.

"Mi decisión fue priorizar mi salud mental y emocional y también un acto de amor propio a mi persona, mi trabajo, mi dedicación. Fue un acto de respeto para mí, ya que si yo no me respeto, nadie más lo va a hacer", explicó.

A lo largo de la temporada, ambas participantes fueron varias veces las mejores evaluadas por el jurado. Sin embargo, también enfrentaron polémicas relacionadas con supuesta tensión entre ellas.

En noviembre de 2025, Labra hizo un llamado a "parar el hate" contra Cony y descartó rumores de redes sociales.

“Quizás no seamos las mejores amigas, ni mucho menos, pero yo siempre voy a respetar a la gente, sobre todo si tuvimos una experiencia de por medio como fue Gran Hermano", dijo en esa oportunidad.

Revisa la publicación:

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

05/02/2026

05/02/2026

05/02/2026

05/02/2026