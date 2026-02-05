 Los documentos que se necesitan para circular por Barrio Meiggs tras operativo por ambulantes - Chilevisión
Pdte. Boric reconoció demora en reconstrucción en zonas de incendios: Apuntó a "cuello de botella" Familia de Marta Larraechea habla por primera vez tras ser internada: Actualizaron su estado de salud Fatal tragedia en dunas de Ritoque: Dos personas se volcaron en cuatrimoto y una falleció "Nos inunda la tristeza": Quién era el auxiliar de bus de 19 años que murió en accidente en Pitrufquén VIDEO | Carabineras realizaron heroico rescata a adulta mayor en playa de La Serena
05/02/2026 12:33

Los documentos que se necesitan para circular por Barrio Meiggs tras operativo por ambulantes

Luego de una nueva etapa de desalojo de comercio ambulante y la instalación de portones en otro sector, comenzó el reingreso de locatarios y trabajadores, quienes tendrán que portar ciertos documentos para poder circular por el perímetro.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Tras el desalojo e incautación de más de 1.500 toldos azules en Barrio Meiggs, se espera que durante este jueves reabra el comercio establecido.

Durante esta semana se dio unicio a la útima etapa del plan que busca acabar con el comercio ilícito y se procedió con la instalación de portones con el fin de erradicar a ambulantes.

La intervención del denominado "sector 3" del Barrio Meiggs registraron los enfrentamientos y actos vandálicos protagonizados por comerciantes.

Debido a los disturbios, Carabineros reportí hasta el momento la detención de 14 personas. 

Qué se necesita para circular por Barrio Meiggs

Con la instalación de portones en "sector 3" del Barrio Meiggs y el retiro de toldos se establecieron el accesos controlados y ciertas normas para circular por el perímetro del punto comercial. 

En conversación con CHV Noticias, Eduardo Marante, coordinador general de Barrios Comerciales de la Municipalidad de Santiago, entregó detalles de lo que se solicitará a quienes circulen por el barrio.

“El operativo de hoy consiste en que los locatarios y trabajadores puedan ingresar al tercer polígono de intervención”, detalló.

Para ello es necesario que los locatarios porten su patente de comercial y los trabajadores presenten su contrato de trabajo que acredite que cumplen funciones en el lugar. 

En el caso de residentes que vivan en el sector con acceso controlado pueden circular sin ningún tipo de restricción. Esto, porque previamente fueron empadronados.

Dependiendo de cómo funcione el orden con el reingreso de locatarios y trabajadores, la apertura al público, según indicó Marante, podría darse entre el viernes y sábado

