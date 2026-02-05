 Fragata Portuguesa en la costa de Valparaíso: Esto debes hacer si te pica y así puedes identificarla - Chilevisión
05/02/2026 13:29

Fragata Portuguesa en la costa de Valparaíso: Esto debes hacer si te pica y así puedes identificarla

Debido al aumento de su presencia en las costas, la seremi de salud de Valparaíso entregó una serie de recomendaciones en caso de recibir una picadura.

Publicado por Lisette Pérez

El Seremi de Salud de Valparaíso anunció que tres playas de la región se encuentran con prohibición de baño y actividades por la presencia de fragatas portuguesas

Los balnearios que mantienen restricción, según La Tercera, son:

  • El Canelo, El Canelillo y Algarrobo Norte, en Algarrobo
  • Los Corsarios y Punta Tralca, en El Quisco
  • Playa Amarilla, en Concón

En esta última se ha visto un aumento de la aparición de esta especie.

La autoridad sanitaria detalló que los síntomas de la picadura incluyen intenso dolor (como quemadura), problemas respiratorios e incluso paros cardíacos

¿Qué hacer en caso de picadura?

El seremi de salud de Valparaíso publicó en sus redes sociales una serie de recomendaciones en caso de sufrir una picadura de esta medusa. En ese sentido, se advierte que:

  • Debes lavar inmediantamenta la zona afectada con agua de mar y retirar restos de tentáculos, en caso de ser visibles, raspando con un objeto similar a una cédula de identidad.
  • No aplicar agua potable, alcohol, limón ni otros productos caseros, ya que pueden empeorar la lesión.
  • No frotar ni raspar la piel con arena o toallas.
  • Si el dolor o los síntomas continúan, acude a la red asistencial.
  • Ante dudas, llama a Salud Responde al 600 360 7777.

¿Cómo identificar una Fragata Portuguesa?

Esta tóxica medusa se distingue por poseer un flotador de aproximadamente 20 centímetros y tentáculos de hasta 20 metros de largo, en cada centímetro cuadrado de ellos hay más de un millón de elementos urticantes.

Si se detecta su presencia, no te bañes ni juegues en el agua. Nunca la toques, ni en el mar ni en la playa, su picadura sigue siendo efectiva incluso estando muerta.

