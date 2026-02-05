El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público - Chilevisión

La presidenta del jurado pidió un momento en plena final de la competencia de baile en el Movistar Arena para reconocer el trabajo de la influencer a nivel nacional.

Raquel Argandoña, la presidenta del jurado en Fiebre de Baile, sorprendió a todos los espectadores de la final del estelar de Chilevisión al pedir una pausa para dedicarle un mensaje a Naya Fácil.

Si bien era su turno para evaluar a Faloon Larraguibel, La Quintrala se tomó un momento para agradecer a la influencer que estaba presente en el Movistar Arena.

El inesperado mensaje de Raquel a Naya

"Diana, si me lo permites, antes de evaluar a Faloon, me gustaría que saludáramos y agradecer a una persona que nos acompaña esta noche, que siempre es la primera que llega cuando nuestro país lo necesita", partió diciendo Argandoña.

Manteniendo expectante al público, precisó: "Naya Fácil, que nos acompaña esta noche".

Con todo el público aplaudiendo, la influencer se levantó a saludar con sorpresa por su nombramiento. Ante esto, Diana Bolocco también le dedicó unas palabras.

"Bienvenida Naya, a ver si se anima a bailar para la segunda temporada", comentó la conductora de Fiebre de Baile.