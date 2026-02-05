 El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público - Chilevisión
05/02/2026 09:18

El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público

La presidenta del jurado pidió un momento en plena final de la competencia de baile en el Movistar Arena para reconocer el trabajo de la influencer a nivel nacional.

Publicado por Josefina Vera

Raquel Argandoña, la presidenta del jurado en Fiebre de Baile, sorprendió a todos los espectadores de la final del estelar de Chilevisión al pedir una pausa para dedicarle un mensaje a Naya Fácil.

Si bien era su turno para evaluar a Faloon Larraguibel, La Quintrala se tomó un momento para agradecer a la influencer que estaba presente en el Movistar Arena.

El inesperado mensaje de Raquel a Naya

"Diana, si me lo permites, antes de evaluar a Faloon, me gustaría que saludáramos y agradecer a una persona que nos acompaña esta noche, que siempre es la primera que llega cuando nuestro país lo necesita", partió diciendo Argandoña.

Manteniendo expectante al público, precisó: "Naya Fácil, que nos acompaña esta noche".

Con todo el público aplaudiendo, la influencer se levantó a saludar con sorpresa por su nombramiento. Ante esto, Diana Bolocco también le dedicó unas palabras.

"Bienvenida Naya, a ver si se anima a bailar para la segunda temporada", comentó la conductora de Fiebre de Baile.

