“Me cuesta un poquito”: Camila Andrade rompió en llanto en final de Fiebre de Baile y explicó por qué - Chilevisión

La otrora Miss Chile estalló en llanto al terminar su última coreografía en el programa de baile de Chilevisión. Parada frente a más de 10 mil personas, explicó el motivo de su emoción.

Emocionada hasta las lágrimas estuvo Camila Andrade luego de la que fue su última presentación en la gran final de Fiebre de Baile, donde interpretó la canción Booty junto a su bailarín, Francisco Chávez.

Desde antes de su actuación la ex Miss Chile fue contenida en todo momento por su compañero, pues internautas captaron el tras bambalinas donde se aprecia a este último entregando aliento y ánimo antes de su gran momento.

Tras la coreografía, Diana conversó con Andrade y preguntó el motivo de su conmoción en el escenario ubicado al centro del Movistar Arena. "Me cuesta un poquito hablar, buenas noches", contestó.

“No sé por qué estoy tan emocionada, quizás son los nervios, un proyecto hermoso de tantos meses que culmina para mí esta noche“, complementó desde el recinto de Parque O'Higgins donde Skarleth Labra se coronó como la ganadora.

“Estoy tan agradecida de Dios, de la vida, de pisar este hermoso escenario, gracias a ‘Fiebre de Baile’ por darme esta linda oportunidad, gracias a Panchito (bailarín)”, dijo la bailarina.

Camila Andrade explica las razones de su emoción

Camila Andrade se sinceró, en conversación con Las Última Noticias, sobre los dos motivos que la llevaron a las lágrimas: "Una es el trabajo de meses, de todos los días, de que sí se puede competir teniendo fibromialgia".

"Que sí se puede salir adelante. La vida me sigue sorprendiendo con momentos como este que me llena el corazón... Yo creo que me emociona el público, el cariño, el que corearan mi nombre, que me apoyaran".

Continuó: "Y que vieran que finalmente, detrás de cualquier situación en la vida, hay una persona que tiene un corazón y que está dispuesta siempre a renacer y ser una mejor persona. Así lo sentí".

Consultada sobre el miedo de enfrentarse al público, respondió que "siempre he sido muy valiente, muy corajuda. Lo hice en Gran Hermano, lo hago ahora y lo voy a seguir haciendo toda mi vida. De esto uno vive, de la emoción.".