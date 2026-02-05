 Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el pago duplicado - Chilevisión
05/02/2026 11:26

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

Esta ayuda económica está dirigida a trabajadoras y trabajadores y se paga por cada carga familiar. Esto quiere decir que, si tienes un núcleo familiar de 3 personas, puedes recibir hasta 200 mil.

Publicado por CHV Noticias

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como Bono Marzo, es un beneficio económico que entrega el Estado para las familias de menores ingresos que cumplen determinados requisitos.

Se trata de una ayuda destinada a las familias más vulnerables que se paga entre febrero y marzo y, entre sus características principales, destaca que no es postulable y se paga una única vez al año.

Qué hacer para recibir el Bono Marzo 2026

Tal como mencionamos, el beneficio no requiere postulación, ya que el sistema identifica a los beneficiarios que, al 31 de diciembre del año anterior, cumplieron requisitos específicos.

Por lo tanto, si deseas obtener el Aporte Familiar Permanente este o el próximo año, tendrás que cumplir una o más de las siguientes causales:

    • Personas que tenían concedido el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior. Reciebn un Aporte por cada causante de subsidio.
    • Personas que tenían concedida la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior. Este grupo recibe un Aporte por cada carga.
    • Familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre del año anterior. Este segmento cobra un Aporte por familia.

Cuál es el monto 2026 y cómo se calcula el “pago duplicado”

El aporte asciende a $66.834 por cada carga familiar, lo que permite que algunas familias reciban montos mayores según el número de causantes inscritos.

Por  ejemplo, quienes acrediten dos cargas recibirán el depósito duplicado, es decir un total de $133.668. En caso de tres o más cargas, el pago aumenta de forma proporcional, con $66.834 multiplicado por cada integrante registrado.

    • Monto: $66.834 por cada carga familiar.
    • Dos cargas: $133.668.
    • Tres o más cargas: $66.834 por cada causante, según el número registrado.

¿Cuándo sabré si recibo el beneficio?

Las nóminas del beneficio se liberarán de manera escalonada desde el 16 de febrero y el pago comenzará a fines de este mes. El reporte indicó que la consulta se realiza en plataformas oficiales del Estado con el RUT.

Primer grupo en recibirlo: 16 de febrero

Segunod grupo en recibirlo: 2 de marzo

Tercer grupo en recibirlo: 16 de marzo

Publicidad

