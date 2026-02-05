 Pdte. Boric reconoció demora en reconstrucción en zonas de incendios: Apuntó a “cuello de botella” - Chilevisión
05/02/2026 13:15

Pdte. Boric reconoció demora en reconstrucción en zonas de incendios: Apuntó a “cuello de botella”

El mandatario explicó que la instalación de viviendas de emergencias en las regiones del Ñuble y Biobío se ha retrasado por factores como la calidad del terreno hasta y problemas con los proveedores.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El presidente Gabriel Boric abordó las criticas sobre la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendio forestales de las regiones del Ñuble y el Biobío y reconoció lentitud en la entrega de viviendas. 

En el segundo día de la gira del mandatario por la Región de Aysén se tomó unos minutos para enviar un mensaje a las autoridades de los sectores donde están los damnificados y ratificar su compromiso con aguilizar los proceso.

“Sé que en la región se están pasando momentos muy difíciles y por eso quiero decirles que como presidente de la república estoy trabajando 24/7 en todas las tareas que me demanda este cargo, pero no me olvido de Penco Tomé y Concepción. No me olvido también de Ñuble ni de La Araucanía”, sostuvo. 

Boric reconoció demora en reconstrucción

Ante las críticas, en particular por la que apuntan a la lentitud en la reconstrucción de viviendas, Gabriel Boric señaló que “quiero decirles que creo que tienen razón. No voy a entrar a pelear con los alcaldes o el gobernador, tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante”.

Efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia que se puede explicar por múltiples factores, desde la calidad del terreno hasta los proveedores”, explicó. 

Como medida para acelerar el proceso, anunció que solicitó a Senapred incluir a nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se agilicen los procesos. 

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

