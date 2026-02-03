 Pdte. Boric anunció bonos para damnificados tras lluvia en Maipú: Adelantó que el sábado se paga - Chilevisión
03/02/2026 11:18

Pdte. Boric anunció bonos para damnificados tras lluvia en Maipú: Adelantó que el sábado se paga

El mandatario visitó este lunes a vecinos de Maipú después de las fuertes precipitaciones del fin de semana. Acompañado del alcalde Tomás Vodanovic, recorrió algunos de los sectores más afectados.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, el presidente Gabriel Boric visitó Maipú tras las fuertes lluvias que dejaron varias viviendas afectadas. Además, anunció la entrega de un bono para los damnificados.

El mandatario afirmó que el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, ya está en contacto con el futuro gobierno de José Antonio Kast para estar al tanto de emergencia.

“Nosotros, desde el Gobierno, una de las cosas que nos propusimos a propósito de las inundaciones que hay siempre en Maipú es la entubación del canal Santa Marta", afirmó.

En esa línea, Boric indicó: "Ustedes saben que hemos estado trabajando en eso, de hecho, con Tomás hace un tiempo estuvimos ahí viendo en persona las obras que se están construyendo, en algunos casos a mano por lo delicado que son, pero hay muchos otros espacios más donde hay que actuar”.

“Lo que nos corresponde como Gobierno es hacernos cargo de la emergencia", afirmó el presidente, quien se reunió con algunos vecinos afectados por las precipitaciones.

Pdte. Boric detalló bono para damnificados en Maipú

El mandatario anunció que este sábado en la madrugada "va a estar depositada en las Cuentas RUT de los vecinos y vecinas afectadas, que se les realizó la ficha FIBE”.

Según explicó, se trata de “un aporte en dinero según el grado de afectación que haya tenido la vivienda, para poder apoyar a la recuperación de enseres, que es lo principal que se perdió”.

El beneficio estará dividido en cuatro tramos, según el grado de afectación de la vivienda. "Eso no es algo que lo defina yo arbitrariamente, sino que lo definen las asistentes sociales que tomaron la ficha FIBE", aclaró el presidente Boric.

El jefe de Estado detalló que se tomaron más de 1.000 fichas, dejando en claro el impacto de las lluvias que afectaron a viviendas en pocos minutos.

"Maipú es una de las comunas más grandes de Chile y hay más de mil familias afectadas. Mil familias, pensemos que si en cada casa viven un promedio de cuatro personas, es un grado de afectación muy alto”, agregó.

