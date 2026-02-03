Nuevo caso de sicariato en Meiggs: Sujeto con “formación de combate” apuñaló a guardia municipal - Chilevisión

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, detalló que se trata de un hombre de nacionalidad extranjera que estaba a cargo de "proteger a los delincuentes que estaban instalados en la Alameda".

En medio del masivo operativo realizado este martes en Barrio Meiggs, se dio a conocer que hace dos meses un sicario apuñaló a un guardia municipal en este sector.

Según informó la Municipalidad de Santiago, la víctima ya fue dada de alta y el agresor se mantiene detenido.

En conversación con Contigo en la Mañana, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, calificó este hecho como "una situación de la máxima gravedad".

Además, detalló que la víctima es "una persona que cumple labores de seguridad contratada por el municipio, sin perjuicio de la modalidad contractual".

"Su condición de salud es delicada, pero no está en riesgo vital", agregó la autoridad, afirmando que están recopilando información sobre el autor del ataque y, especialmente, de quiénes lo contrataron.

Alcalde Desbordes confirmó que sicario tenía "preparamiento militar"

"Tenemos un condenado ya", dijo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al ser consultado sobre este caso en un punto de prensa.

El jefe comunal indicó que el agresor es un sujeto de nacionalidad extranjera, de quien no han tenido "la certeza absoluta respecto de su identidad".

"Lo que sí nos indica, porque tuve acceso a la carpeta investigativa, es que tiene algún tipo de formación de combate, no sé si militar o policial", agregó.

Asimismo, señaló que su rol era "proteger a los delincuentes que estaban instalados en la Alameda de otros comerciantes ambulantes que les quisieran quitar el espacio, y también para agredir a nuestros funcionarios".

"Lo tenemos grabado haciendo el gesto técnico donde le mostraba a otro cómo había apuñalado por el costado y hacia abajo, logrando entrar justo donde el chaleco no cubría y apuñalando un pulmón", detalló.