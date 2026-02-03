 Hay cortes de tránsito: Estas son las calles intervenidas por operativo policial en Barrio Meiggs - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | A metros del alcalde: El momento en que lanzan fuegos artificiales en operativo de Barrio Meiggs Ofrecía servicios en zonas afectadas por incendio: Hombre se hacía pasar por veterinario en el Biobío Sismo afectó esta tarde al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Pdte. Boric anunció bonos para damnificados tras lluvia en Maipú: Adelantó que el sábado se paga Conmoción en Los Lagos: Encuentran muerto a hombre que estuvo desaparecido en río de Purranque
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
03/02/2026 08:20

Hay cortes de tránsito: Estas son las calles intervenidas por operativo policial en Barrio Meiggs

Este martes, personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago desarrolla la intervención de la etapa 3 del Plan de Recuperación de Barrio Meiggs. A continuación te detallamos las calles involucradas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este martes se desarrollará una nueva intervención policial al interior del Barrio Meiggs

Un operativo que se enmarca en el plan de la Municipalidad de Santiago que busca erradicar de sus calles el comercio informal y los denominados "toldos azules" a raíz del incremento de la delincuencia en el sector. 

De acuerdo a cifras publicadas por el municipio de Santiago en diciembre de 2025, tras la implementación del Plan de Recuperación del Barrio Meiggs, los delitos disminuyeron un 55% en el sector

Nuevo operativo en Barrio Meiggs: Estas son las calles intervenidas 

Según lo informado por personal del municipio y Carabineros, el operativo se extenderá hasta el día miércoles y considera las denominadas etapas 3 y 4 del plan de recuperación. 

Asimismo, se detalló que el perímetro intervenido, y con tránsito suspendido, involucra las calles: Conferencia, San Alfonso, Grajales y Sazie.

Estas últimas en el tramo que va desde Exposición hasta Bascuñan Guerrero.

A continuación te mostramos el mapa con las calles intervenidas en color rojo. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para mujeres trabajadoras y pensionadas: Revisa pagos disponibles en febrero de 2026

Lo último

Lo más visto

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026

Gonzalo Valenzuela rompe el silencio por salida con mujer “idéntica a Kika Silva”: Reveló quién es

El actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que reconoció que estuvo paseando durante su cumpleaños junto a una mujer en la comuna de Zapallar.

03/02/2026

Hay cortes de tránsito: Estas son las calles intervenidas por operativo policial en Barrio Meiggs

Este martes, personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago desarrolla la intervención de la etapa 3 del Plan de Recuperación de Barrio Meiggs. A continuación te detallamos las calles involucradas.

03/02/2026

Impacto en Fiebre de Baile: Cony Capelli abandonó la competencia y Diana Bolocco reveló el motivo

La bailarina no se presentó en la noche de eliminación de este lunes y al final del programa se explicó su decisión de abandonar la competencia a solo dos días de la gran final.

03/02/2026
Publicidad