Hay cortes de tránsito: Estas son las calles intervenidas por operativo policial en Barrio Meiggs - Chilevisión

Durante la jornada de este martes se desarrollará una nueva intervención policial al interior del Barrio Meiggs.

Un operativo que se enmarca en el plan de la Municipalidad de Santiago que busca erradicar de sus calles el comercio informal y los denominados "toldos azules" a raíz del incremento de la delincuencia en el sector.

De acuerdo a cifras publicadas por el municipio de Santiago en diciembre de 2025, tras la implementación del Plan de Recuperación del Barrio Meiggs, los delitos disminuyeron un 55% en el sector.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Nuevo operativo en Barrio Meiggs: Estas son las calles intervenidas

Según lo informado por personal del municipio y Carabineros, el operativo se extenderá hasta el día miércoles y considera las denominadas etapas 3 y 4 del plan de recuperación.

Asimismo, se detalló que el perímetro intervenido, y con tránsito suspendido, involucra las calles: Conferencia, San Alfonso, Grajales y Sazie.

Estas últimas en el tramo que va desde Exposición hasta Bascuñan Guerrero.

A continuación te mostramos el mapa con las calles intervenidas en color rojo.