 Fiebre de Baile: Revelan el doble premio millonario que recibirá el ganador de la final - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | A metros del alcalde: El momento en que lanzan fuegos artificiales en operativo de Barrio Meiggs Ofrecía servicios en zonas afectadas por incendio: Hombre se hacía pasar por veterinario en el Biobío Sismo afectó esta tarde al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Pdte. Boric anunció bonos para damnificados tras lluvia en Maipú: Adelantó que el sábado se paga Conmoción en Los Lagos: Encuentran muerto a hombre que estuvo desaparecido en río de Purranque
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/02/2026 09:35

Fiebre de Baile: Revelan cuál será el doble premio millonario que recibirá el ganador de la final

Durante el programa de este lunes, Diana Bolocco detalló que los televidentes serán clave para definir al triunfador de la temporada.

Publicado por CHV Noticias

Diana Bolocco reveló este lunes cuál será el premio que recibirá el ganador o ganadora de Fiebre de Baile, cuya final se realizará este miércoles en Movistar Arena.

La animadora del estelar de Chilevisión detalló que el público tendrá un rol clave para definir al triunfador de la temporada.

"Organícense desde ya para defender y apoyar a quien ustedes creen merecedor del título al mejor de esta temporada", señaló Bolocco.

Es decir, el público votará para elegir al ganador o ganadora de Fiebre de Baile.

¿Cuál será el premio del ganador de Fiebre de Baile?

La anfitriona del programa dio a conocer que el premio del ganador o ganadora de Fiebre de Baile consistirá en una experiencia Masai Travel.

"Un viaje todo incluido, cinco estrellas, a un lugar increíble del mundo para el ganador y un acompañante", detalló.

Además de lo anterior, el participante que llevará el primer lugar de la competencia también recibirá un monto de $20 millones.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para mujeres trabajadoras y pensionadas: Revisa pagos disponibles en febrero de 2026

Lo último

Lo más visto

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026

Gonzalo Valenzuela rompe el silencio por salida con mujer “idéntica a Kika Silva”: Reveló quién es

El actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que reconoció que estuvo paseando durante su cumpleaños junto a una mujer en la comuna de Zapallar.

03/02/2026

Hay cortes de tránsito: Estas son las calles intervenidas por operativo policial en Barrio Meiggs

Este martes, personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago desarrolla la intervención de la etapa 3 del Plan de Recuperación de Barrio Meiggs. A continuación te detallamos las calles involucradas.

03/02/2026

Impacto en Fiebre de Baile: Cony Capelli abandonó la competencia y Diana Bolocco reveló el motivo

La bailarina no se presentó en la noche de eliminación de este lunes y al final del programa se explicó su decisión de abandonar la competencia a solo dos días de la gran final.

03/02/2026