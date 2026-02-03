Fiebre de Baile: Revelan el doble premio millonario que recibirá el ganador de la final - Chilevisión

Durante el programa de este lunes, Diana Bolocco detalló que los televidentes serán clave para definir al triunfador de la temporada.

Diana Bolocco reveló este lunes cuál será el premio que recibirá el ganador o ganadora de Fiebre de Baile, cuya final se realizará este miércoles en Movistar Arena.

La animadora del estelar de Chilevisión detalló que el público tendrá un rol clave para definir al triunfador de la temporada.

"Organícense desde ya para defender y apoyar a quien ustedes creen merecedor del título al mejor de esta temporada", señaló Bolocco.

Es decir, el público votará para elegir al ganador o ganadora de Fiebre de Baile.

¿Cuál será el premio del ganador de Fiebre de Baile?

La anfitriona del programa dio a conocer que el premio del ganador o ganadora de Fiebre de Baile consistirá en una experiencia Masai Travel.

"Un viaje todo incluido, cinco estrellas, a un lugar increíble del mundo para el ganador y un acompañante", detalló.

Además de lo anterior, el participante que llevará el primer lugar de la competencia también recibirá un monto de $20 millones.