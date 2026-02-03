 Skarleth Labra rompe en llanto tras recibir nota del jurado en Fiebre de Baile: “Sé lo que valgo” - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | A metros del alcalde: El momento en que lanzan fuegos artificiales en operativo de Barrio Meiggs Ofrecía servicios en zonas afectadas por incendio: Hombre se hacía pasar por veterinario en el Biobío Sismo afectó esta tarde al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Pdte. Boric anunció bonos para damnificados tras lluvia en Maipú: Adelantó que el sábado se paga Conmoción en Los Lagos: Encuentran muerto a hombre que estuvo desaparecido en río de Purranque
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/02/2026 11:16

Skarleth Labra rompe en llanto tras recibir nota del jurado en Fiebre de Baile: “Sé lo que valgo”

Skar recibió una impactante evaluación en la recta final de Fiebre de Baile. La nota del jurado la llevó hasta las lágrimas y recordó las dificultades que ha enfrentado en el estelar.

Publicado por Lisette Pérez

Skarleth Labra conquistó al público con su performance en su reciente presentación en Fiebre de Baile, en la edición de noche de bailes a ciegas y no pudo contener las lágrimas al ver la nota del jurado.

Luego de moverse al ritmo de Brother de Matt Corby, la influencer junto a su bailarín Mauricio Castillo se prepararon para recibir la evaluación del jurado. 

La emoción de Skar

Al llegar el turno de Raquel Argandoña, la presidenta del jurado entregó la máxima nota a la aplaudida presentación. Tanto Merenguito como Mauricio no aguantaron la emoción al ver ese 10 perfecto.

En dicha instancia, Diana Bolocco recordó las dificultades que había atravesado la joven bailarina en su paso por el programa, preguntando si alguna vez pensó en retirarse de la competencia.

"Sentí que no era mi lugar y me quise ir", confesó para luego agregar: "Después lo volví a retomar y dije sé lo que valgo y lo que puedo demostrar entonces me quedé".

A un paso de la final

Skarleth también dio un pequeño adelanto de su próxima coreografía de camino a la final, donde aseguró que será algo muy distinto a lo que han hecho hasta ahora.

"Que bonito es conocerse dentro de un programa y aprender y crecer, no solamente participar", expresó.

Revisa acá este momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para mujeres trabajadoras y pensionadas: Revisa pagos disponibles en febrero de 2026

Lo último

Lo más visto

“Me despido con una…”: El emotivo mensaje del bailarín de Cony Capelli tras dejar Fiebre de Baile

Durante la mañana de este martes, David Sáez utilizó sus redes sociales para entregar unas palabras a sus seguidores luego de terminar su participación en el programa de baile de Chilevisión.

03/02/2026

Gonzalo Valenzuela rompe el silencio por salida con mujer “idéntica a Kika Silva”: Reveló quién es

El actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que reconoció que estuvo paseando durante su cumpleaños junto a una mujer en la comuna de Zapallar.

03/02/2026

Hay cortes de tránsito: Estas son las calles intervenidas por operativo policial en Barrio Meiggs

Este martes, personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago desarrolla la intervención de la etapa 3 del Plan de Recuperación de Barrio Meiggs. A continuación te detallamos las calles involucradas.

03/02/2026

Impacto en Fiebre de Baile: Cony Capelli abandonó la competencia y Diana Bolocco reveló el motivo

La bailarina no se presentó en la noche de eliminación de este lunes y al final del programa se explicó su decisión de abandonar la competencia a solo dos días de la gran final.

03/02/2026