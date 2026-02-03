Skarleth Labra rompe en llanto tras recibir nota del jurado en Fiebre de Baile: “Sé lo que valgo” - Chilevisión

Skar recibió una impactante evaluación en la recta final de Fiebre de Baile. La nota del jurado la llevó hasta las lágrimas y recordó las dificultades que ha enfrentado en el estelar.

Skarleth Labra conquistó al público con su performance en su reciente presentación en Fiebre de Baile, en la edición de noche de bailes a ciegas y no pudo contener las lágrimas al ver la nota del jurado.

Luego de moverse al ritmo de Brother de Matt Corby, la influencer junto a su bailarín Mauricio Castillo se prepararon para recibir la evaluación del jurado.

La emoción de Skar

Al llegar el turno de Raquel Argandoña, la presidenta del jurado entregó la máxima nota a la aplaudida presentación. Tanto Merenguito como Mauricio no aguantaron la emoción al ver ese 10 perfecto.

En dicha instancia, Diana Bolocco recordó las dificultades que había atravesado la joven bailarina en su paso por el programa, preguntando si alguna vez pensó en retirarse de la competencia.

"Sentí que no era mi lugar y me quise ir", confesó para luego agregar: "Después lo volví a retomar y dije sé lo que valgo y lo que puedo demostrar entonces me quedé".

A un paso de la final

Skarleth también dio un pequeño adelanto de su próxima coreografía de camino a la final, donde aseguró que será algo muy distinto a lo que han hecho hasta ahora.

"Que bonito es conocerse dentro de un programa y aprender y crecer, no solamente participar", expresó.

