“Siento una tendencia...”: Cony Capelli desencajó a Raquel Argandoña tras crítica en Fiebre de Baile - Chilevisión

29/01/2026 10:00

“Siento una tendencia...”: Cony Capelli desencajó a Raquel Argandoña tras crítica en Fiebre de Baile

La participante no se quedó callada y arremetió contra el jurado después de una compleja evaluación.

Publicado por CHV Noticias

Tensos momentos se viven en Fiebre de Baile en su recta final. Este miércoles, Cony Capelli protagonizó un tenso cruce con el jurado después de sus evaluaciones.

La ganadora de Gran Hermano se enfrentó con Skarleth Labra para convertirse en la mejor del día.

Al ritmo de Back To Black de Amy Winehouse, Capelli y su bailarín David Sáez apostaron por una dinámica coreografía que combinó interpretación, piruetas y planos cenitales.

Sin embargo, esta presentación no convenció al jurado, especialmente a Raquel Argandoña, quien no dudó en criticarla por su vestuario.

"Sé que esta noche quisieron darle importancia a la coreografía, a la historia de un baile contemporáneo, pero el look que presentaron hoy día lo encontré horrible", afirmó la jurado.

Tenso cruce de Cony Capelli y Raquel Argandoña

Argandoña calificó el baile de Cony Capelli con un 6, e insistió en su crítica contra el look. "Este es un show televisivo y creo que deberíamos ver espectáculo. Es muy básica la vestimenta de esta noche", apuntó.

Capelli no se quedó callada y respondió: "Es un poco de la atmósfera que se creó en base al baile. Era una pareja que se estaba recién despertando. No me imagino despertar con lentejuelas".

"No se trata de lentejuelas, es simplemente que hay que ser más creativo en la vestimenta", contestó Raquel.

Tras obtener un puntaje parcial de 22 puntos, Cony sostuvo que "es un poco difícil seguir la vara en la que mide el jurado".

"Ha habido bailes que, siendo muy sincera, han sido de una dificultad muy grande y no han sido calificados de la manera que debiesen haber sido", sinceró la influencer.

Luego, señaló que "ellos son el jurado y hay que respetarlo, pero siento a veces una tendencia de algunos jurados con ciertos participantes (...) a veces se nota mucho".

Revisa el momento acá:

