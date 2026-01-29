 “No fui ni soy bailarina…”: Princesa Alba revela por qué su bailarín es clave en Fiebre de Baile - Chilevisión
29/01/2026 12:51

“No fui ni soy bailarina…”: Princesa Alba revela por qué su bailarín es clave en Fiebre de Baile

Tras meses de duros ensayos, la relación entre bailarín y participante creció al punto de forjarse una gran amistad, y así lo dejaron ver en emotivas palabras.

Publicado por Josefina Vera

Con la gran final de Fiebre de Baile a la vuelta de la esquina, Princesa Alba gradeció a su bailarín, Juan Francisco Matamala, por todo lo que le ha enseñado a lo largo del programa.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Trinidad Riveros reaccionó a un mensaje de Juanfra, con quien desarrolló una gran amistad durante el estelar de Chilevisión.

Princesa Alba abre su corazón antes de la final de FDB

"No hablo tanto del esfuerzo y el sacrificio detrás del programa porque siempre prefiero que se vea en la pista, pero ya en la recta final se hace imposible no deshacerme en agradecimientos a mi partner", partió diciendo la cantante.

Junto a lo anterior, Princesa Alba agregó: "Me ha tenido paciencia para enseñarme sobre su disciplina. No fui ni soy bailarina, pero el Juanfra me hace sentir como la mejor del mundo, con su apañe, su comprensión, su paciencia y sus ganas de sacar lo mejor de nosotros".

Revelando que tomó clases particulares, hizo ensayos extra, madrugó y trasnochó junto al bailarín, comentó: "FDB ha sido lo más estresante que he hecho en mi vida (intentando conciliar mi carrera también), pero por lejos de las más gratificantes  y canónicas de mi vida".

"Jamás voy a vivir esta experiencia de nuevo y estoy tan agradecida de haber vivido contigo, amigo, eres mi fuc... angelito", cerró con emoción.

Por su parte, Juanfra hizo un reconocimiento a la conexión que han tenido estos últimos meses con Princesa Alba, lo que no quedará en el olvido pese al resultado de la final de Fiebre de Baile.

Revisa aquí la historia de Princesa Alba:

