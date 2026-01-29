“No fui ni soy bailarina…”: Princesa Alba revela por qué su bailarín es clave en Fiebre de Baile - Chilevisión

Tras meses de duros ensayos, la relación entre bailarín y participante creció al punto de forjarse una gran amistad, y así lo dejaron ver en emotivas palabras.
Con la gran final de Fiebre de Baile a la vuelta de la esquina, Princesa Alba gradeció a su bailarín, Juan Francisco Matamala, por todo lo que le ha enseñado a lo largo del programa.
A través de una historia en su cuenta de Instagram, Trinidad Riveros reaccionó a un mensaje de Juanfra, con quien desarrolló una gran amistad durante el estelar de Chilevisión.
"No hablo tanto del esfuerzo y el sacrificio detrás del programa porque siempre prefiero que se vea en la pista, pero ya en la recta final se hace imposible no deshacerme en agradecimientos a mi partner", partió diciendo la cantante.
Junto a lo anterior, Princesa Alba agregó: "Me ha tenido paciencia para enseñarme sobre su disciplina. No fui ni soy bailarina, pero el Juanfra me hace sentir como la mejor del mundo, con su apañe, su comprensión, su paciencia y sus ganas de sacar lo mejor de nosotros".
Revelando que tomó clases particulares, hizo ensayos extra, madrugó y trasnochó junto al bailarín, comentó: "FDB ha sido lo más estresante que he hecho en mi vida (intentando conciliar mi carrera también), pero por lejos de las más gratificantes y canónicas de mi vida".
"Jamás voy a vivir esta experiencia de nuevo y estoy tan agradecida de haber vivido contigo, amigo, eres mi fuc... angelito", cerró con emoción.
Por su parte, Juanfra hizo un reconocimiento a la conexión que han tenido estos últimos meses con Princesa Alba, lo que no quedará en el olvido pese al resultado de la final de Fiebre de Baile.