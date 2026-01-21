“Caí con la cabeza”: Princesa Alba reveló estado de salud tras duro accidente en Fiebre de Baile - Chilevisión

La concursante pasó la noche hospitalizada tras las complicaciones que sufrió en plena recta final del programa. "En estos momentos está en observación médica", dijo Juan Pablo Queraltó.

Este martes, una participante de Fiebre de Baile terminó en el hospital después de sufrir un accidente durante un ensayo.

Se trata de Princesa Alba, una de las concursantes más aplaudidas del espacio, quien tuvo complicaciones cuando preparaba su presentación bajo la lluvia.

Por esta razón, la cantante no estuvo presente en el capítulo de este martes.

Según detalló Juan Pablo Queraltó, la artista "se golpeó en la cabeza, en estos momentos está en observación médica. Se encuentra bien para la tranquilidad de la gente, sus fans y su familia".

"Tiene que guardar el reposo respectivo, así que, Princesa, te mandamos un abrazo gigante, cariños para ti (...) Recupérate para muy pronto estar de regreso en Fiebre de Baile", señaló.

Princesa Alba actualizó su estado de salud

Durante la mañana de este miércoles, Princesa Alba reapareció en redes sociales con una foto en la que aparece en una camilla.

"Me dieron de alta, pasé la noche aquí en observación porque ayer en la tarde caí con la cabeza en un lift. Muchas gracias por la preocupación", escribió sobre la imagen la intérprete de Convéncete.