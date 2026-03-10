Quiénes asistirán al cambio de mando 2026: Presidentes invitados y autoridades confirmadas - Chilevisión

Este miércoles 11 de marzo se realizará el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Una tradicional ceremonia que contará con la presencia de líderes y autoridades de todo el mundo.
Este miércoles 11 de marzo, el presidente Gabriel Boric finalizará su mandato y deberá entregar la banda presidencial al presidente electo José Antonio Kast.
Una ceremonia de cambio de mando que tradicionalmente se caracteriza por la presencia de diversas autoridades, como lo son presidentes, embajadores, subsecretarios y diplomáticos que hayan sido invitados previamente por el gobierno entrante.
A continuación te detallamos qué presidentes y autoridades asistirán al cambio de mando 2026 este miércoles 11 de marzo en el Congreso de Valparaíso.
Estos son los presidentes que asistirán al cambio de mando 2026
De acuerdo a la última confirmación, los líderes mundiales que asisten al cambio de mando entre Boric y Kast son:
- Rey de España: Felipe VI.
- Presidente de Argentina: Javier Milei.
- Presidente de Armenia: Vahagn Khachaturyan.
- Presidente de Bolivia: Rodrigo Paz.
- Presidente de Costa Rica: Rodrigo Chaves.
- Presidente de Ecuador: Daniel Noboa.
- Presidente de Honduras: Nasri Asfura.
- Presidente de Panamá: José Raúl Mulino.
- Presidente de Paraguay: Santiago Peña.
- Presidente de República Dominicana: Luis Abinader.
- Presidente de Hungría: Tamás Sulyok
- Presidente de Uruguay: Yamandú Orsi.
- Primer ministro de Haití: Alix Didier Fils-Aimé
Cabe precisar que también estaba prevista la llegada del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sin embargo, su presencia fue descartada por razones de agenda.
Cambio de mando 2026: Autoridades extranjeras invitadas
- Félix Ulloa: vicepresidente de El Salvador
- Carlos Martínez: ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala
- Valdrack Jaentschke: ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua
- Mauro Vieira: ministro de Relaciones Exteriores de Brasil
- Hugo de Zela: ministro de Relaciones Exteriores de Perú
- Andrii Sybiha: ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania
- Ni Hong: ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China
- Thani Ahmed Al Zeyoudi: ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos
- Anna Maria Bernini: ministra de la Universidad y la Investigación de Italia
- Christopher Landau: subsecretario de Estado de Estados Unidos
- Raquel Serur Smeke: subsecretaria para América Latina y el Caribe de México
- Christopher Philip James Elmore: subsecretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido
- Éléonore Caroit: ministra encargada de la Francofonía, Cooperación Internacional y de los Franceses en el extranjero (Francia)
- Emídio Sousa: secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas (Portugal)
- Kirti Vardhan Singh: ministro de Estado de Asuntos Exteriores de India
- Wojciech Zajączkowski: viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia
- Lasha Darsalia: viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia
- Raymonde Gagné: presidenta del Senado de Canadá
- Rachid Talbi Alami: presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos
- Albert Ramdin: secretario general de la Organización de los Estados Americanos
Además, la ceremonia contará con la presencia de María Corina Machado, quien, además de asistir al cambio de mando, participará de otras actividades académicas en nuestro país.