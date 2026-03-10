Quiénes asistirán al cambio de mando 2026: Presidentes invitados y autoridades confirmadas - Chilevisión

Este miércoles 11 de marzo se realizará el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Una tradicional ceremonia que contará con la presencia de líderes y autoridades de todo el mundo.

Este miércoles 11 de marzo, el presidente Gabriel Boric finalizará su mandato y deberá entregar la banda presidencial al presidente electo José Antonio Kast.

Una ceremonia de cambio de mando que tradicionalmente se caracteriza por la presencia de diversas autoridades, como lo son presidentes, embajadores, subsecretarios y diplomáticos que hayan sido invitados previamente por el gobierno entrante.

A continuación te detallamos qué presidentes y autoridades asistirán al cambio de mando 2026 este miércoles 11 de marzo en el Congreso de Valparaíso.

Estos son los presidentes que asistirán al cambio de mando 2026

De acuerdo a la última confirmación, los líderes mundiales que asisten al cambio de mando entre Boric y Kast son:

Rey de España: Felipe VI.

Presidente de Argentina: Javier Milei.

Presidente de Armenia: Vahagn Khachaturyan.

Presidente de Bolivia: Rodrigo Paz.

Presidente de Costa Rica: Rodrigo Chaves.

Presidente de Ecuador: Daniel Noboa.

Presidente de Honduras: Nasri Asfura.

Presidente de Panamá: José Raúl Mulino.

Presidente de Paraguay: Santiago Peña.

Presidente de República Dominicana: Luis Abinader.

Presidente de Hungría: Tamás Sulyok

Presidente de Uruguay: Yamandú Orsi.

Presidente de Uruguay: Primer ministro de Haití: Alix Didier Fils-Aimé

Cabe precisar que también estaba prevista la llegada del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sin embargo, su presencia fue descartada por razones de agenda.

Cambio de mando 2026: Autoridades extranjeras invitadas

Félix Ulloa : vicepresidente de El Salvador

Carlos Martínez : ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala



Valdrack Jaentschke : ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua



Mauro Vieira : ministro de Relaciones Exteriores de Brasil



Hugo de Zela : ministro de Relaciones Exteriores de Perú



Andrii Sybiha : ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania



Ni Hong : ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China



Thani Ahmed Al Zeyoudi : ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos



Anna Maria Bernini : ministra de la Universidad y la Investigación de Italia



Christopher Landau : subsecretario de Estado de Estados Unidos



Raquel Serur Smeke : subsecretaria para América Latina y el Caribe de México



Christopher Philip James Elmore : subsecretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido



Éléonore Caroit : ministra encargada de la Francofonía, Cooperación Internacional y de los Franceses en el extranjero (Francia)



Emídio Sousa : secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas (Portugal)



Kirti Vardhan Singh : ministro de Estado de Asuntos Exteriores de India



Wojciech Zajączkowski : viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia



Lasha Darsalia : viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia



Raymonde Gagné : presidenta del Senado de Canadá



Rachid Talbi Alami : presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos

Albert Ramdin: secretario general de la Organización de los Estados Americanos

Además, la ceremonia contará con la presencia de María Corina Machado, quien, además de asistir al cambio de mando, participará de otras actividades académicas en nuestro país.