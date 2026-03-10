“Era una mujer increíble”: Habla hija de María José Duarte, víctima de la tragedia en Algarrobo - Chilevisión

Duarte murió intentando rescatar a una mujer que había sido arrastrada por el mar en la playa Mirasol de Algarrobo.

Este martes habló María Ignacia, hija de María José Duarte, la mujer de 48 años que es una de las víctimas que murieron en la playa Mirasol de Algarrobo, región de Valparaíso.

María José murió intentando rescatar a una mujer que había sido arrastrada por el mar. En ese mismo lugar murió su pareja, el influencer gastronómico, Benjamin Robert Wood (43) y su suegro, Norman Ray Wood, de 78 años.

¿Qué dijo la hija de María José Duarte?

Además, la mujer que había sido arrastrada fue identificada como Patricia del Pilar Bello Labe, quien también murió en el mar, y su pareja, Felipe Hernández Bustos, fue el único sobreviviente, siendo trasladado a un centro asistencial.

Es por ello que, en horas de este martes, la hija de María José utilizó la cuenta de Instagram de su madre para señalar: "Muchas gracias por todos los hermosos mensajes".

En esa misma línea, agregó: "Mi mamá era una mujer increíble, con una voluntad inquebrantable y mucho amor para dar. Yo soy su hija, María Ignacia. Muchas gracias por ser amigos de mi mami y que en paz descanse".

Sumado a ello, la joven compartió una fotografía donde aparece su madre, Benjamín Robert Wood y dos niñas.

María José "Pepa" Duarte era jefa de ventas de la cervecería Tropera y además se desempeñaba como beer sommelier y juez Beer Judge Certification Program (BJCP), siendo muy reconocida en el ambiente cervecero nacional.

