 “Era una mujer increíble”: Habla hija de María José Duarte, víctima de la tragedia en Algarrobo - Chilevisión
Minuto a minuto
"Asumo la responsabilidad": Gabriel Boric realiza mea culpa y reconoce errores en caso Monsalve y casa de Allende Con más de 1.150 invitados: Así es el Salón de Honor donde ocurrirá el cambio de mando 2026 Padre de una joven y empresario gastronómico: Conmoción por muerte de fundador de Honesto Mike en Algarrobo Amplían detención del chofer que trasladó el cadáver hallado frente a la casa de la alcaldesa en Quinta Normal Quiénes asistirán al cambio de mando 2026: Presidentes invitados y autoridades confirmadas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/03/2026 18:21

“Era una mujer increíble”: Habla hija de María José Duarte, víctima de la tragedia en Algarrobo

Duarte murió intentando rescatar a una mujer que había sido arrastrada por el mar en la playa Mirasol de Algarrobo.

Publicado por CHV Noticias

Este martes habló María Ignacia, hija de María José Duarte, la mujer de 48 años que es una de las víctimas que murieron en la playa Mirasol de Algarrobo, región de Valparaíso.

María José murió intentando rescatar a una mujer que había sido arrastrada por el mar. En ese mismo lugar murió su pareja, el influencer gastronómico, Benjamin Robert Wood (43) y su suegro, Norman Ray Wood, de 78 años.

¿Qué dijo la hija de María José Duarte?

Además, la mujer que había sido arrastrada fue identificada como Patricia del Pilar Bello Labe, quien también murió en el mar, y su pareja, Felipe Hernández Bustos, fue el único sobreviviente, siendo trasladado a un centro asistencial.

Es por ello que, en horas de este martes, la hija de María José utilizó la cuenta de Instagram de su madre para señalar: "Muchas gracias por todos los hermosos mensajes".

En esa misma línea, agregó: "Mi mamá era una mujer increíble, con una voluntad inquebrantable y mucho amor para dar. Yo soy su hija, María Ignacia. Muchas gracias por ser amigos de mi mami y que en paz descanse".

Sumado a ello, la joven compartió una fotografía donde aparece su madre, Benjamín Robert Wood y dos niñas.

María José "Pepa" Duarte era jefa de ventas de la cervecería Tropera y además se desempeñaba como beer sommelier y juez Beer Judge Certification Program (BJCP), siendo muy reconocida en el ambiente cervecero nacional.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención pensionados: Estos son los cuatro bonos que puedes recibir durante marzo 2026

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | “Le habían reventado la casa”: Hablan familiares de mujer que fue hallada en una caja en Quinta Normal

La madre pidió que se haga justicia y se esclarezca qué fue lo que pasó con su hija de 26 años, que fue encontrada sin vida en una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

10/03/2026

Quiénes asistirán al cambio de mando 2026: Presidentes invitados y autoridades confirmadas

Este miércoles 11 de marzo se realizará el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Una tradicional ceremonia que contará con la presencia de líderes y autoridades de todo el mundo.

10/03/2026

“Era una mujer increíble”: Habla hija de María José Duarte, víctima de la tragedia en Algarrobo

Duarte murió intentando rescatar a una mujer que había sido arrastrada por el mar en la playa Mirasol de Algarrobo.

10/03/2026

Encadenaban a pacientes y los maltrataban: PDI allanó hogar de ancianos en Paine acusado de violar derechos humanos

La Brigada de Derechos Humanos de la PDI realizó un operativo al interior de la residencia luego de que una exfuncionaria denunciara que los pacientes eran víctimas de maltrato.

10/03/2026