Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo - Chilevisión

Este martes se confirmaron las identidades de los cuatro fallecidos en el sector de Algarrobo Norte, específicamente frente al humedal de San Alfonso del Mar.

La tragedia de desencadenó a eso de las 19:00 horas de lunes, cuando un grupo de personas se lanzó al mar para ir en ayuda de mujer y su pareja que fue arrastrada por el oleaje.

Al ver la situación, tres personas presentes también se lanzaron al mar, resultando posteriormente fallecidas.

Quiénes son las víctimas del fatal rescate en Algarrobo

Según información de la PDI a la que tuvo acceso Reportajes a Fondo de CHV Noticias, se revelaron diversos detalles, entre ellos la causa probable de la muerte que correspondería a asfixia por sumersión.

Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron fallecidas, dos de los cuales corresponden a ciudadanos estadounidenses.

El único rescatado con vida corresponde a un hombre chileno de 28 años, de nombre Felipe Hernández Bustos.

Los fallecidos fueron identificados como:

Benjamín Robert Wood, extranjero, estadounidense de 43 años (en foto)

(en foto) Norman Ray Wood, extranjero, estadounidense de 78 años

María José Duarte Ureta, chilena de 48 años

Patricia del Pilar Bello Labe, chilena de 26 años (en foto)

Benjamín Wood era un influencer y empresario gastronómico ligado también al rubro cervecero y era pareja de María José Duarte.

Mientras que Patricia Labe era abogada de la Universidad Austral y desempeñaba funciones en el equipo del diputado Jaime Sáez (FA).

Dinámica de los hechos

En cuanto a cómo ocurrieron los hechos, se estableció que alrededor de las 19.00 horas, mientras Felipe Hernández caminaba con su pareja Patricia Bello por la playa de Algarrobo, fueron alcanzados y arrastrados por marejada, sin poder salir.

El joven pudo ser rescatado por terceros, sin embargo la mujer fue arrastrada por las olas, rescatada sin vida.

Durante el hecho y ante el pedido de auxilio de quienes eran arrastrados por el mar, personas que se encontraban en la playa prestaron ayuda, entre ellos Benjamín Wood junto a María Duarte, y su padre Norman Wood, quienes ante la marejada, perdieron la vida.