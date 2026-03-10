 “Agradezco lo vivido”: Eskarcita confirmó quiebre con Julitroz tras segunda oportunidad - Chilevisión
10/03/2026 14:35

“Agradezco lo vivido”: Eskarcita confirmó quiebre con Julitroz tras segunda oportunidad

La exjugadora de Gran Hermano usó su cuenta de Instagram para transparentar su situación amorosa y reveló que desde hace un tiempo tomó caminos separados con el creador de contenidos.

Publicado por CHV Noticias

Un nuevo quiebre se confirmó este 2026. Se trata de Scarlette Gálvez, mejor conocida como Eskarcita, y Julitroz, quienes pusieron fin a su relación tras cerca de un año juntos

Fue la propia influencer la que dio la noticia a través de sus historias de Instagram, luego de varias semanas de especulaciones en redes sociales.

La joven respondió al mensaje de un seguidor que le preguntó por su soltería: “¿Ya no siguen con Julio?”.

Ante eso, la participante de Gran Hermano Chile abrió su corazón y confirmó públicamente que se encuentra soltera tras el quiebre de su romance con el streamer. 

“Sí, hace un tiempo ya que decidimos separar nuestros caminos”, comentó. 

Sobre los detalles del fin de la relación, Eskarcita contó que fue “todo en buenos términos y agradezco lo vivido”.

La joven y Julitroz comenzaron su romance a inicios del 2025 y a mediados de ese año hicieron una pausa en su relación cuando ella ingresó a un reality show. 

A su salida, y luego de ser vinculada sentimentalmente a uno de sus compañeros de encierro, Eskarcita y el creador de contenidos se dieron una segunda oportunidad

Eskarcita confirma quiebre con Julitroz

