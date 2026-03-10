Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso - Chilevisión

A partir de las 12:00 de este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial. Revisa las actividades previas y horarios.
Este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia del cambio de mando presidencial, donde el mandatario electo, José Antonio Kast, asumirá como máxima autoridad de nuestro país.
La actividad se efectuará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.
En tanto que el presidente en ejercicio Gabriel Boric deberá realizar las últimas actividades protocolares en La Moneda como autoridad.
Esta tradición republicana de Chile se lleva a cabo ante el Congreso Pleno y cuenta con la participación de invitados nacionales y extranjeros, quienes ya arribaron este lunes a nuestro país.
Conoce los horarios de la ceremonia aquí:
Este evento será transmitido en vivo, y se realizará la investidura del presidente electo y la entrega de los símbolos de mando, que corresponden a la banda presidencial y piocha de O’Higgins.
21:00 horas: Tradicional discurso desde el balcón ubicado en el Salón Toesca del Palacio de La Moneda al pueblo de Chile.