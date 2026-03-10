 Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso - Chilevisión
10/03/2026 13:11

Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso

A partir de las 12:00 de este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial. Revisa las actividades previas y horarios.

Publicado por Lisette Pérez

Este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia del cambio de mando presidencial, donde el mandatario electo, José Antonio Kast, asumirá como máxima autoridad de nuestro país.

La actividad se efectuará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

En tanto que el presidente en ejercicio Gabriel Boric deberá realizar las últimas actividades protocolares en La Moneda como autoridad.

Horario completo y cronograma del Cambio de Mando 2026

Esta tradición republicana de Chile se lleva a cabo ante el Congreso Pleno y cuenta con la participación de invitados nacionales y extranjeros, quienes ya arribaron este lunes a nuestro país.

Conoce los horarios de la ceremonia aquí:

  • 8:00 horas: Durante la mañana del 11 de marzo, el presidente Gabriel Boric llegará al Patio de Los Naranjos en el Palacio La Moneda, donde se tomarán las fotografías oficiales con ministras, ministros, subsecretarias y subsecretarios de Estado.
  • 10:15 horas: Gabriel Boric abandonará La Moneda para dirigirse al Congreso Nacional.
  • 12:00 horas: Se dará inicio a la ceremonia de Cambio de Mando, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

Este evento será transmitido en vivo, y se realizará la investidura del presidente electo y la entrega de los símbolos de mando, que corresponden a la banda presidencial y piocha de O’Higgins.

Agenda de José Antonio Kast, miércoles 11 de marzo

  • 10:30 horas: Foto oficial con gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
  • 12:00 horas: Solemne ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial y juramento del nuevo gabinete ministerial.
  • 14:00 horas: El Presidente de la República, José Antonio Kast, y la Primera Dama, señora María Pía Adriasola, ofrecen almuerzo en honor a las autoridades presentes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

  • 21:00 horas: Tradicional discurso desde el balcón ubicado en el Salón Toesca del Palacio de La Moneda al pueblo de Chile.

